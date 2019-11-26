Skoda показала крихітний міський електромобіль

Компанія Skoda запустила серійне виробництво свого першого електромобіля Citigo e iV. Відомо, що перше авто зійшло з конвеєра на заводі Volkswagen в Словаччині.

У порівнянні з ранніми модифікаціями Citigo з двигунами внутрішнього згоряння (ICE), характерною рисою нового авто є закрита радіаторна решітка, пофарбована в той же колір, що і весь автомобіль. В іншому зовнішній вигляд Citigo е відповідає минулим версіями. Електромобіль отримав електродвигун потужністю 61 кВт, який здатний розігнати авто до 100 км/год за 12,3 сек. При цьому максимальна швидкість електрокара становитиме 130 км/год.

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Це перша повністю електрична модель нашого бренду з безліччю практичних переваг і високою якістю виготовлення. Її серійне виробництво повинне початися в другій половині року, поставки почнуться на початку 2020 року, – заявив Майкл Оліеклаус, глава виробничого відділу Skoda.

Також авто отримало акумулятор місткістю 36,8 кВт*год, що забезпечує запас ходу до 260 км по циклу WLTP. Виробник обіцяє, що вбудований зарядний пристрій потужністю 7,2 кВт і звичайна розетка заповнять 80% батареї за 4 години. Швидка зарядка при 40 кВт змінного струму зарядить акумулятор електромобіля до того ж рівня приблизно за годину.

У Німеччині базова версія електромобіля буде коштує 20 950 євро, а з урахуванням місцевих субсидій ціна моделі знизиться до 16 570 євро.

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