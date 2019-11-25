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Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
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Бренди мають величезне значення в сучасному житті. Сам лише логотип може багато що сказати про об'єкт або його власника, як, скажімо, надкушене яблуко на смартфоні. Те ж саме стосується і емблем автомобілів.
Невеликий значок на радіаторних гратах не тільки може розповісти тобі, яка компанія зібрала цього "залізного коня", а й історію самої компанії та її ключові цінності. Про значення знайомих нам автомобільних логотипів ми й вирішили розповісти.
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Nissan
Колись логотип бренду був кольоровим: коло було червоним і позначав сонце, що сходить, а риска – синьою, і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз: "Щирість приносить успіх". Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодного металу.
Mitsubishi
Червоні ромбики перекочували на логотип просто з фамільного герба засновника компанії Ятаро Івасакі. Це три діаманти, які символізують чесність, відповідальність перед суспільством і взаєморозуміння. Звідси і назва: "Міцуї" – три, "бісі" – алмаз.
Alfa Romeo
Для емблеми були взяті елементи з герба роду Вісконті, герцогів Міланських. Червоний хрест символізує Хрестовий похід, а дракон, за легендою, колись давно був переможений одним з Вісконті.
Opel
Блискавка всередині кола – це данина поваги легендарній вантажівці Opel Blitz Тур 3,6, яку випускали в 30-х роках. До цього на логотипі компанії було лише слово Opel, яке потім замінили торпедою, а ще пізніше – теперішньою блискавкою.
Ferrari
Вперше знаменитий кінь з'явився на фюзеляжі літака італійського аса Франческо Бараки, але в 1918 році льотчика вбили. Мати Енцо Феррарі запропонували синові використовувати коня як логотип його компанії. А жовтий фон – це колір Модени, де і виробляють автомобілі.
Citroen
Андре Сітроен починав свою кар'єру звичайним інженером на заводі з виробництва автомобільних коробок передач. У ті часи шестерні для них випускали у формі шевронів для кращого зчеплення. Заснувавши свою компанію, Сітроен помістив їх на лого та більше ніколи не міняв.
Subaru
Шість зірок на логотипі символізують зоряне скупчення Плеяди, назва якої у перекладі з японської означає "ті, що збирають разом". Шість зірок можна розгледіти на нічному небі неозброєним оком, вони й потрапили на логотип автоконцерну.
Peugeot
Лев символізує міць автомобілів французького виробника. А ще логотип пов'язаний з Бельфорським левом – статуєю лева, яка є символом опору міста у франко-прусській війні.
Chevrolet
Є кілька версій. Згідно з першою, один із засновників компанії Вільям Дюрант так позначив краватку-метелик. Згідно з іншою версією, він просто побачив цей візерунок на шпалерах готелю.
Toyota
Знайомий нам значок з'явився лише в 1989 році. Вертикальний і горизонтальний еліпси складаються в букву "Т", а самі еліпси символізують дух творення. Навіть порожній простір має своє значення – майбутні можливості і розвиток.
Porsche
Компанія була заснована на базі кінного заводу в Штутгарті, тому в центрі лого розташований герб міста. А роги і смуги були взяті з герба герцогства Вюртемберзького, столицею якого і є Штутгарт.
Hyundai
Насправді це не буква "Н", а двоє людей, які потискують один одному руки. Тобто представник компанії і її клієнт.
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