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Skoda показала деталі оновленого Kodiaq: ефектний тизер від чехів
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Skoda продовжує підігрівати інтерес до оновленого Kodiaq, прем'єра якого запланована на 13 квітня. Рівно за тиждень до дебюту чеська марка опублікувала відеотизер, на якому показала деталі новинки: передню та задню оптику нової форми, боковини кузова та колісні диски.
Спереду, як видно на відео, оновлений Kodiaq отримає "ефектніше" оформлення. Від попередника позашляховик відрізнятиметься ґратами радіатора нової шестикутної форми, яка розташована практично вертикально.
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Під звуженими фарами є окремі діодні модулі, а ззаду видно ліхтарі з ускладненим малюнком, які зберегли фірмовий С-подібний мотив. Також на тизері засвітилися рельєфні боковини з дверними ручками, які здаються вужчими, і колісні диски з переглянутими дизайном.
У кінці березня Skoda оприлюднила дизайнерські ескізи рестайлінгового Kodiaq. На них повністю розкрита форма оптики, в тому числі протитуманки іншої форми, і ширший передній повітрозабірник, обрамлений з боків L-подібними вставками.
Прем'єра оновленого Kodiaq відбудеться 13 квітня у форматі онлайн-заходу.
Раніше чеська марка Skoda тестувала свою нову розробку – мобільний додаток Sound Analyzer. Він за допомогою звуків визначає характер поломки у машині. Наразі "розумна" програма здатна з точністю до 90 відсотків розпізнати близько десятка несправностей. У тестовому режимі додаток використовують 245 дилерів бренду у 14 країнах світу.
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