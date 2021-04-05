Chevrolet Corvette C6 з кузовом C3: як виглядає класичний маслкар з незвичайним поєднанням

Хороші рестомоди – тренд сучасності. Поєднання нинішніх зручностей з класичною естетикою завжди будуть відмінним поєднанням. Черговим таким проєктом став Chevrolet Corvette, який є міксом двох поколінь – C3 і C6.

Автомобіль був створений угорською майстернею Hardcore Engine Builders. Зазвичай рестомоди є класичним автомобілем з сучасними двигуном і трансмісією, але в цьому випадку тюнери взяли від C6 не тільки силову частину, а й шасі, пише Corvette Forum

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Рестомод використовує компоненти рульового управління, гальма, 6-ступінчасту автоматичну коробку передач з підрульовими перемикачами і двигун від Corvette C6. Мотор – LS3 V8, хоча і з деякими поліпшеннями. Спочатку він видавав 436 к.с. і 575 Нм крутного моменту, але нова вихлопна система з нержавіючої сталі повинна була додати кілька коней. Оновлене авто також оснащене деякими сучасними електронними пристроями, такими як ABS і система безключового доступу.

Після того як всі механічні елементи були на місці, зверху на шасі встановили кузов від Corvette C3, який потім пофарбували у сірий колір Nardo Grey з акцентним блакитним кольором на дзеркалах, бічних вентиляційних отворах і смузі, що йде по центру автомобіля. Ці акценти також з'являються на кришці двигуна і в інтер'єрі.

Образ автомобіля завершує комплект нестандартних коліс з білим написом "Corvette Stingray" на шинах. Про підвіску нічого не відомо, але логічно було б, якщо вона запозичена у C6, можливо, з деякими змінами.

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