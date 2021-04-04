На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Електричний Hummer EV показали у варіанті позашляховика
-
- 18
GMC розширює модельний ряд нового електричного Hummer EV, показавши версію з п'ятидверним кузовом. Її випуск повинен стартувати у 2023 році. Новинка була представлена під час баскетбольного турніру NCAA.
Позашляховик зберіг характерну передню частину з решіткою радіатора, яка підсвічується і тонкими передніми фарами. Задні крила з "м'язистими" колісними арками виконані в стилі пікапа, хоча, судячи з усього, є оригінальними елементами. Зберігся також знімний прозорий дах, який у складеному вигляді зберігається в багажнику.
І ще: Mercedes-Benz Sprinter перетворили на незвичний евакуатор
П'ятимісний салон значною мірою зберігся без змін. Це означає, що на передній панелі буде 12,3-дюймова цифрова приладова панель, а також 13,4-дюймова мультимедійна система.
Як і пікап, позашляховик створений на платформі GM Ultium і буде випущений в ексклюзивній комплектації Edition 1. Він буде запущений у виробництво на початку 2023 року і буде коштувати 105 595 доларів. За додаткові 5000 доларів покупці зможуть додати пакет Extreme Off-Road, який включає 18-дюймові колеса з 35-дюймовими позашляховими шинами.
Edition 1 буде оснащуватися трьома електромоторами і розвивати сумарно 842 к.с. і 15 592 Нм крутного моменту. Це дозволить позашляховику розганятися від 0 до 96 км/год приблизно за 3,5 секунди.
Читайте також: MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме
-
18:44alyona alyona розбурхала підписників зухвалим фото топлес
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Котлета по-київськи: кулінар поділився спрощеним і бюджетним рецептом
-
17:23Електричний Hummer EV показали у варіанті позашляховика
-
16:48Тіна Кароль спокусила шанувальників довгими ніжками у сукні з екстремальним розрізом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:19Чим шкідливе життя без стресу: несподіване дослідження
-
15:50Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:21У Нідерландах встановили перший у світі дверний дзвінок для риб
-
14:50Дубай став лідером серед переліку найбажаніших туристичних напрямків
-
14:22Коти, які відпочивають у найбільш невдалих місцях: епічні фото
-
13:56Без макіяжу і одягу: наймолодша мільярдерка світу похизувалась апетитними формами
-
13:31Три прості правила міцного здоров'я
-
12:51Яким знакам Зодіаку не варто багато говорити 4 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
11:58Чорна вдова: вийшов фінальний трейлер фільму
-
11:25Чоловік розіграв кохану на 1 квітня, і мережа обурена (відео)
-
10:55Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
09:54Погода в Україні 4 квітня: у яких областях очікуються дощі та сніг
-
09:25Названо поширену причину появу зайвої ваги
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
-
08:18У Дубаї виявили нікому не потрібний Бетмобіль з трилогії Крістофера Нолана
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:50Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння