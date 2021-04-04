Електричний Hummer EV показали у варіанті позашляховика

GMC розширює модельний ряд нового електричного Hummer EV, показавши версію з п'ятидверним кузовом. Її випуск повинен стартувати у 2023 році. Новинка була представлена ​​під час баскетбольного турніру NCAA.

Позашляховик зберіг характерну передню частину з решіткою радіатора, яка підсвічується і тонкими передніми фарами. Задні крила з "м'язистими" колісними арками виконані в стилі пікапа, хоча, судячи з усього, є оригінальними елементами. Зберігся також знімний прозорий дах, який у складеному вигляді зберігається в багажнику.

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П'ятимісний салон значною мірою зберігся без змін. Це означає, що на передній панелі буде 12,3-дюймова цифрова приладова панель, а також 13,4-дюймова мультимедійна система.

Як і пікап, позашляховик створений на платформі GM Ultium і буде випущений в ексклюзивній комплектації Edition 1. Він буде запущений у виробництво на початку 2023 року і буде коштувати 105 595 доларів. За додаткові 5000 доларів покупці зможуть додати пакет Extreme Off-Road, який включає 18-дюймові колеса з 35-дюймовими позашляховими шинами.

Edition 1 буде оснащуватися трьома електромоторами і розвивати сумарно 842 к.с. і 15 592 Нм крутного моменту. Це дозволить позашляховику розганятися від 0 до 96 км/год приблизно за 3,5 секунди.

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