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Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку

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Додаток по звуку виявлятиме поломки в автомобілях Skoda - фото 1
Додаток по звуку виявлятиме поломки в автомобілях Skoda

Чеська марка Skoda випробовує свою недавню розробку – мобільний додаток Sound Analyzer. Він по звуках визначає характер поломки у машині. Наразі "розумна" програма здатна з точністю до 90 відсотків розпізнати близько десятка несправностей.

У тестовому режимі додаток використовують 245 дилерів бренду у 14 країнах.

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Програма працює так: потрібно запустити додаток у безпосередній близькості від джерела звуку в автомобілі, шуми будуть записані за допомогою вбудованого мікрофона, після чого перетворені у спектрограму, яка візуально відображає акустичні сигнали. Штучний інтелект порівняє їх з базою звукових зразків, і якщо будуть виявлені збіги, то система повідомить власника машини про характер несправності та необхідність звернутися у сервісний центр.

Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку - фото 429189
Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку - фото 429190

Штучний інтелект уже здатний розпізнавати десять шаблонів з точністю понад 90 відсотків, у тому числі проблеми з рульовим керуванням, роботизованою трансмісією та кліматичною установкою. Додаток також налаштований на визначення інших звукових патернів.

Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку - фото 429191
Skoda розробила додаток: він виявлятиме поломку по звуку - фото 429192

Дилери Skoda тестують додаток з червня 2019 року у різних країнах, включаючи Німеччину, Австрію і Францію.

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Джерело: Skoda
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