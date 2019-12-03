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Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу

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Подорож у Гонконг - фото 1
Подорож у Гонконг / bloomberg

Експерти назвали місто, що лідирує в рейтингу найбільш відвідуваних у світі. Дізнайтеся, яка точка має стати наступною у вашому must visit листі.

До першої трійки найбільш відвідуваних міст планети увійшли Бангкок і Макао.

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Бангкок - фото 372052
Бангкок
Макао - фото 372053
Макао

Великий стрибок за популярністю у туристів зробила Хургада. Лідерство зберіг Гонконг, відзначається у звіті організації Euromonitor International Top 100 City Destinations 2019. У ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу увійшли також Бангкок, Макао, Сінгапур і Лондон.

Гонконг - фото 372056
Гонконг

За словами експертів, бали в рейтингу зможе швидко набрати єгипетський курорт Хургада. А от позиції значно похитнулися у Барселони, Мілана та Відня.

Хургада - фото 372057
Хургада

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Джерело: bloomberg
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