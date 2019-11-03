Складено рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі

Журнал The Hollywood Reporter склав рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в США. І в оновленому списку змінився лідер.

Список підготувала аналітична компанія MVPindex на замовлення The Hollywood Reporter. Співробітники вивчали переваги користувачів Facebook, Instagram, Twitter і YouTube за тиждень з 22 по 29 жовтня.

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Так, найпопулярнішою кіноактрисою виявилася Дженніфер Еністон. Зірка посунула з першого місця актора Двейна Джонсона, який тепер на другому місці. А третю сходинку посіла акторка Лілі Рейнхарт.

Далі йдуть Каміла Мендес і Гебріел Юніон. У ТОП 10 також потрапили Джордж Такей, Меделін Петш, Пріянка Чопра, Ніна Добрев і Емілі Ратажковскі.

Еністон вперше зареєструвалася в Instagram в середині жовтня. Актриса опублікувала спільне селфі з колегами по серіалу "Друзі". За 10 годин пост отримав близько 6 мільйонів лайків. За цей же період часу на Еністон підписалися 3,7 мільйона шанувальників. Зараз за її життям стежать вже понад 18 мільйонів осіб.

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