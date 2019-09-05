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Серіал Кріпосна

Моторошно і круто: у мережі показали справжню суть пляшок з водою

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Справжня природа пластикових пляшок - фото 1
Справжня природа пластикових пляшок

Пластикові пляшки з водою досі залишаються доволі поширеними та популярними, попри те, що по всьому світу активізуються кампанії проти пластику. Однак у мережі показали істинне єство цих звичайних речей.

На платформі Reddit користувач з ніком zschultz поділився дивним фото, яке стрімко набирає популярності. Всього за 6 годин допис зібрав понад 28 тисяч переглядів та більш як 300 коментарів.

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А все тому, що на знімку можна побачити дві звичайні пластикові пляшки з моторошними тінями, які нагадують зловісних лисих людей. Як відзначив автор, так виглядає справжнє єство бутельованої води. А коментатори зійшлись на думці, що це водночас і моторошно і круто.

Bottled water's true nature from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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