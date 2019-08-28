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Теплом лондонського метрополітену обігріватимуть будинки
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Надмірне тепло, яке виникає у тунелях лінії лондонського метро Northern line, використають для обігріву будівель в районі Іслінгтон. Обігрівати будуть житлові будинки, школи та інші споруди.
Під час руху поїзда виділяється багато тепла від електричних двигунів, освітлення та тертя коліс об рейки. Зазвичай все виводиться в атмосферу через систему вентиляції, але тепер тепле повітря трубами буде подавати в житлові будинки, школи, розважальні центри і т. д.
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Майже половина енергії у Великобританії витрачається на опалення, через що шкідливі речовини потрапляють в атмосферу у величезних кількостях, – сказав Тім Ротері, директор Асоціації децентралізованої енергетики. – Уряд поставив завдання знизити кількість викидів до мінімуму протягом тридцяти років, а отже, нам потрібно знайти альтернативні джерела тепла. Це буде першим кроком на шляху до здорової екології.
Ідея використовувати тепло від метрополітену для обігріву будинків не нова – в багатьох країнах проводилися дослідження про реалізацію такого проекту. Але на практиці метод застосовуватимуть вперше – це станеться вже через кілька місяців.
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