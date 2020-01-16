Про що говорить кількість спроб для фото в Instagram

Як кількість селфі вказує на проблеми з психікою

Виявилось, що між кількістю спроб зробити знімок для Instagram та емоційним станом є зв'язок. Це варто запам'ятати та зробити розумні висновки.

Психологи з Університету Мері Вашингтон заявили, що психічний стан людей можна відстежити за кількістю знімків, які роблять для соціальних мереж. Це підтвердив експеримент за участю 164 студентом, який попросили зробити світлину для Instagram.

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Більшість учасниць зробили від 2 до 5 варіантів світлин перед тим, як обрали ту, яку опублікували. Однак деякі змушені були зробити навіть 20 пробних кадрів перед найкращим. Виявилось, що у всіх них виявили симптоми депресії.

Фахівці радять, що не лише десяток кадрів для одного допису вказує на неприємні стани. Сюди ж потрапляє і любов редагувати, ретушувати знімки, випробовувати фільтри, маски та радикальні зміни. Та навіть самі селфі можуть спричинити поганий настрій.

Як кількість селфі вказує на проблеми з психікою

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