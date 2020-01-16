Чому у стосунках завжди один кохає менше

Один з найпоширеніших парадоксів у стосунках в тому, що після цукеркового періоду, коли обидва охоплені пристрастю однаково, неминуче настає період, коли один з партнерів починає "любити" менше.

Як ми займаємо ці ролі?

Зазвичай той, хто намагався з самого початку сильніше сподобається, той і буде потім грати на стороні тих, хто програв. Якщо ви на початку відносин дарували подарунки, по годині фарбувалися, думали, що сказати 30 разів і всіляко закохували в себе партнера, то це зіграє злий жарт. Цей страх відмови надалі переростає в стосунках у страх ці відносини втратити.

Слабкішим партнерам, щоб не втратити свою любов, потрібно визнати і пропрацювати свої страхи і закохатися в декого ще. У себе. Знову. Щоб партнер звернув на вас увагу не потрібно кричати. Потрібно мовчки піти у справах. Це зацікавить його набагато більше, ніж сварка. Стати знову цікавим, показати, що за ваші емоції все ще треба боротися.

Стосунки – це нескінченна динаміка. Ми можемо займати сьогодні одну роль, завтра іншу, але аксіома залишається завжди однаковою. У стосунках потрібно працювати кожен день. Не забувати про партнера, витрачати на нього сили, емоції. Треба бути постійно в напрузі, інакше все розвалиться і вже буде дуже важко все склеїти.

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