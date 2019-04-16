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Скільки українців вірять у прикмети і забобони: цікаве опитування

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Скільки українців вірять у забобони - фото 1
Скільки українців вірять у забобони / talent-management

Попри науковий і технологічний прогрес, безліч явищ і подій нашого життя залишаються загадкою, а єдиним поясненням деяких з них є прикмети і забобони. Соціологічне опитування показало, чи багато жителів України є забобонними.

Так, за даними опитування, стикалися з практичним підтвердженням забобонів 32% опитаних, не стикалися – 61%. Крім того, 28% українців мають при собі талісмани, обереги, інші технології захисту, які приносять удачу, а 69% – не довіряють талісманам.

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Вважають себе забобонними людьми 25% українців, не вважають – 70%.

25% українців вважають себе забобонними - фото 321637
25% українців вважають себе забобонними

Крім того, віра у силу прикмет і забобонів значною мірою залежить від статі і віку опитаних. Так, серед жінок практично у два рази більше, ніж серед чоловіків, тих, хто вірить у прикмети і забобони, вважає себе забобонним, стикався з підтвердженням забобонів і користується талісманами чи оберегами.

Трохи менш проявлені вікові відмінності, але в цілому простежується тенденція посилення забобонності, віри в прикмети і їхні практичні підтвердження зі збільшенням віку респондентів. А ось користуються оберегами і талісманами приблизно в рівній мірі українці всіх поколінь.

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Джерело: rb
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