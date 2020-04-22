Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 22 квітня: в Україні виявлено ​6 592 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 467 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 19 649 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 6 592 Одужали 424 Померли 174

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1053) та в місті Києві (989). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 989 Київська область 390 Чернівецька область 1053 Івано-Франківська область 589 Тернопільська область 471 Рівненська область 353 Запорізька область 141 Одеська область 148 Волинська область 176 Львівська область 274 Дніпропетровська область 150 Житомирська область 287 Черкаська область 206 Херсонська область 72 Луганська область 26 Донецька область 16 Вінницька область 349 Закарпатська область 218 Кіровоградська область 251 Полтавська область 116 Сумська область 86 Харківська область 82 Чернігівська область 13 Хмельницька область 54 Миколаївська область 82

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу в світі, 22-04-2020:

Захворіли 2 565 526 Одужали 686 665 Померли 177 509 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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