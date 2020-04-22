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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих

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Covid-19 - фото 1
Covid-19 / pixabay

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 22 квітня: в Україні виявлено ​6 592 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 399414

Більше новин: Карантин в Україні продовжать до 12 травня

За попередню добу було зафіксовано 467 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 19 649 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 6 592
Одужали 424
Померли 174

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1053) та в місті Києві (989). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 399418

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 989

Київська область

 390

Чернівецька область

 1053

Івано-Франківська область

 589

Тернопільська область

 471

Рівненська область

 353

Запорізька область

 141

Одеська область

 148

Волинська область

 176

Львівська область

 274

Дніпропетровська область

 150

Житомирська область

 287

Черкаська область

 206

Херсонська область

 72

Луганська область

 26

Донецька область

 16

Вінницька область

 349

Закарпатська область

 218

Кіровоградська область

 251

Полтавська область

 116

Сумська область

 86

Харківська область

 82

Чернігівська область

 13

Хмельницька область

 54

Миколаївська область

 82

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу в світі, 22-04-2020:

Захворіли 2 565 526
Одужали 686 665
Померли 177 509

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 399415

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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