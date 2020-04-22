На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
- 338
Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.
Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 22 квітня: в Україні виявлено 6 592 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
Більше новин: Карантин в Україні продовжать до 12 травня
За попередню добу було зафіксовано 467 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 19 649 таких повідомлень.
Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|6 592
|Одужали
|424
|Померли
|174
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1053) та в місті Києві (989). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|989
|
Київська область
|390
|
Чернівецька область
|1053
|
Івано-Франківська область
|589
|
Тернопільська область
|471
|
Рівненська область
|353
|
Запорізька область
|141
|
Одеська область
|148
|
Волинська область
|176
|
Львівська область
|274
|
Дніпропетровська область
|150
|
Житомирська область
|287
|
Черкаська область
|206
|
Херсонська область
|72
|
Луганська область
|26
|
Донецька область
|16
|
Вінницька область
|349
|
Закарпатська область
|218
|
Кіровоградська область
|251
|
Полтавська область
|116
|
Сумська область
|86
|
Харківська область
|82
|
Чернігівська область
|13
|
Хмельницька область
|54
|
Миколаївська область
|82
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу в світі, 22-04-2020:
|Захворіли
|2 565 526
|Одужали
|686 665
|Померли
|177 509
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:52Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом
-
12:30Модель Кендалл Дженнер розбурхала мережу звабливими фото (18+)
-
12:23Ціна на нафту Brent обвалилась до 20-річного мінімуму: скільки коштує барель
-
12:14Модний нарукавник: дизайнери показали, як використовувати шкарпетки для чхання у лікоть
-
11:55Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
11:23Африканська пустеля: наслідки піщаної бурі в Україні шокували мережу (відео)
-
11:05У Чорнобилі врятували лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі: відео
-
10:54Пишнотіла співачка Lizzo станцювала у мереживній білизні: відверте відео
-
10:32З Днем секретаря 2020: прикольні привітання та красиві картинки на свято
-
10:22Пара пінгвінів милується заходом сонця: зворушливе фото, яке стало вірусним
-
09:55Українка пробігла марафон навколо свого будинку: відео
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:21На відео показали кілометрову чергу до McDonald's, який знову відкрився у Франції
-
08:52Ілон Маск розповів, якою буде серійна версія електричного пікапа Cybertruck
-
08:27Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині
-
07:55Учені розповіли, як робота допомагає пережити самоізоляцію
-
07:33Старенькій Volvo перетворили на Rolls-Royce Phantom: вийшло дуже круто
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
23:51У Венеції обмежать туризм після завершення карантину
-
23:23Чому зараз особливо корисно їсти банани
-
22:52Захмарний теніс: італійки зіграли партію на дахах сусідніх будинків
-
22:21Названий побічний ефект дезінфекційних засобів
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ