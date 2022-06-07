Скільки українців потребуватимуть допомоги психологів через війну: шокуючі цифри

Війна змусила українців забути про нормальне життя, адже багатьом довелось залишити рідних та домівки. Чимало людей втратили найдорожче та стикнулись з постійним стресом. Тому величезна кількість громадян отримала психологічні проблеми за час боротьби з окупантами.

Вторгнення російських загарбників в Україну призвело не лише до людських втрат, знищення цілих міст та удару по економіці. У МОЗ попередили про те, що багатьом українцям знадобиться допомога і через проблеми з психологічним здоров'ям. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, кожен десятий громадянин може потребувати підтримки фахівців, пише РБК.

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З кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров'я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я, – поділився Ляшко.

Відповідно до попередніх прогнозів МОЗ, майже 15 мільйонів українців можуть у майбутньому мати проблеми з психологічним станом, а з них 3-4 мільйони потребуватимуть медикаментозного лікування, щоб повернутись у норму.

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Де отримати безплатну психологічну допомогу:

Інтернет-платформа для консультацій Розкажи мені;

Безплатний чатбот для психологічної терапії Elomia;

Платформа Mindly, де надають безплатно не тільки одноразову консультацію, а й довгострокову терапію.

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