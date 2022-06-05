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Як психіка захищає нас від стресу: несподівані ознаки
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Понад 3 місяці українці живуть в умовах війни, через що напруга та невизначеність стали частиною наших буднів. Часто така кількість стресу призводить до того, що психіка починає сама захищатись від надмірних емоцій. Як це відбувається – читайте далі.
Важкі події кожна людина сприймає по-своєму, але дуже важливо їх усвідомлювати та дозволяти собі рухатись далі. Часто одним із захисних механізмів стає дисоціація. У таких випадках може здаватись, що все відбувається не з вами, а з кимось іншим. Таким чином організм захищається від надто важких емоцій. Тому експерти з Психологічної підтримки розповіли про ознаки дисоціації та у яких випадках варто звернутись за допомогою.
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Основні характеристики дисоціації:
- втрата відчуття часу,
- відчуття втрати контролю над власною поведінкою,
- зміни у вираженні емоцій,
- порушення сприйняття,
- зміна пріоритетності подій у минулому та сьогоденні,
- висока сприйнятливість до навіювання.
Часто схильними до такого стану стають люди, які багато разів переживали упродовж свого життя складні події та отримували психічні травми. Наслідком дисоціації можуть бути не лише зміни в ідентичності людини, а й роздвоєння особистості. Також лікарі часто стикають з тим, що у людей виникає амнезія щодо певного періоду.
Потрібно звернутись до психотерапевта, якщо після повернення до нормального життя є такі симптоми:
- різкі перепади настрою,
- надмірна тривожність,
- погіршення зору та слуху,
- оніміння,
- порушення ходи,
- втрата пам'яті щодо певних подій.
Усвідомлення проблем власної психіки – найважче випробування людини. Щоб не допустити ускладнення до роздвоєння особистості, слід вчасно звернутися до психотерапевта для точного визначення діагнозу. У роботі з дисоціацією найчастіше обирають психоаналіз, гештальт-терапію, раціональну терапію, арттерапію та інші. Будьте здорові та слідкуйте за своїм настроєм, – наголошують фахівці.
Де отримати безплатну психологічну допомогу:
- Інтернет-платформа для консультацій Розкажи мені;
- Безплатний чатбот для психологічної терапії Elomia;
- Платформа Mindly, де надають безплатно не тільки одноразову консультацію, а й довгострокову терапію.
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