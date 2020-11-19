Скільки українців підтримують введення суворого локдауну

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, адже за тиждень зафіксований новий рекорд. Що ж українці думають про можливе введення повного локдауну – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нове дослідження щодо ставлення громадян до посилення карантинних обмежень через пандемію. Виявилось, що більшість українців хоч і вважають повний локдаун ефективнішим, аніж карантин вихідного дня, але виступають проти нього.

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"61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку", – вказано у результатах дослідження.

Нагадаємо, що за перший вікенд карантину вихідного дня заклади громадського харчування залишились без 27% обігу. Всього за останній тиждень ресторани та кафе втратили 10% прибутків у порівнянні з попереднім. Взагалі з початку карантину (з березня) обіг ресторанів зменшився на 81%, порівнюючи з докарантинною ситуацією. Хоч у літній сезон заклади все ж змогли відновитись, однак з середини жовтня їхні прибутки почали знову падати.

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