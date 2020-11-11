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В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

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Загальнонаціональний карантин в Україні - фото 1
Загальнонаціональний карантин в Україні

Ускладнення ситуації з коронавірусом в Україні призвело до скасування поділу на зони та введення нового загальнонаціонального карантину. Детальніше про посилення обмежень читайте далі.

Під час засідання 11 листопада Кабмін погодив ввести не лише карантин вихідного дня, а й повернути загальнонаціональний карантин. Тож можна забути про поділ на зони, адже епідеміологічна ситуація в Україні погіршилась.

І ще: В Україні вводять карантин вихідного дня: нові обмеження

Що заборонено під час загальнонаціонального карантину:

  • Будь-які масові заходи за участю у понад 20 осіб;
  • Заповненість більше як 50% місць у кінотеатрах, театрах, а також громадському транспорті;
  • Проведення дискотек та загальна робота розважальних закладів і нічних клубів;
  • Робота закладів харчування після 22:00 та до 7:00, однак доставка та замовлення на винос не підпадають під ці обмеження;
  • Відвідувачі у закладах харчування можуть бути лише до 4 осіб за столиком (не враховуючи дітей до 19 років), а також на відстані не менше 2 метрів від інших столиків;
  • Перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.
В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила - фото 434554

Також в Україні планують ввести спеціальний час для пенсіонерів, адже вони у найбільшій зоні ризику. Що це означає? У місцях торгівлі та органах влади буде виділено для них спеціальний час з 10:00 до 12:00.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила - фото 395667

Читайте також: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада

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