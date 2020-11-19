Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 19 листопада: в Україні виявлено 583 510​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 13 357​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 65 402 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 062 868 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 583 510 Одужали 266 479 Померли 10 369

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (55 203) та у Харківській області (49 618). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 14 532 Волинська область 20 150 Дніпропетровська область 25 028 Донецька область 18 790 Житомирська область 24 542 Закарпатська область 20 463 Запорізька область 21 481 Івано-Франківська область 30 091 Кіровоградська область 3 931 Київ 55 203 Київська область 26 561 Львівська область 39 229 Луганська область 5 385 Миколаївська область 13 769 Одеська область 35 440 Полтавська область 16 935 Рівненська область 26 442 Сумська область 20 124 Тернопільська область 24 552 Харківська область 49 618 Херсонська область 7 946 Хмельницька область 24 485 Чернівецька область 29 612 Черкаська область 15 759 Чернігівська область 12 656

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-11-2020:

Захворіли 56 564 475 Одужали 39 352 858 Померли 1 354 821 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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