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Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 19 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 19 листопада: в Україні виявлено 583 510​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 13 357​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 65 402 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 062 868 результатів тестування на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада - фото 435649

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 583 510
Одужали 266 479
Померли 10 369

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (55 203) та у Харківській області (49 618). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 14 532

Волинська область

 20 150

Дніпропетровська область

 25 028

Донецька область

 18 790

Житомирська область

 24 542

Закарпатська область

 20 463

Запорізька область

 21 481

Івано-Франківська область

 30 091

Кіровоградська область

 3 931

Київ

 55 203

Київська область

 26 561

Львівська область

 39 229

Луганська область

 5 385

Миколаївська область

 13 769

Одеська область

 35 440

Полтавська область

 16 935

Рівненська область

 26 442

Сумська область

 20 124

Тернопільська область

 24 552

Харківська область

 49 618

Херсонська область

 7 946

Хмельницька область

 24 485

Чернівецька область

 29 612

Черкаська область

 15 759

Чернігівська область

 12 656

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 19-11-2020:

Захворіли

56 564 475
Одужали

39 352 858
Померли

1 354 821

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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