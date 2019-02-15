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Психологи спростували міф про шкоду комп'ютерних ігор

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Ігри не роблять дітей жорстокішими - фото 1
Ігри не роблять дітей жорстокішими / DealNews

Психологи з Оксфорда з'ясували, що відеоігри не роблять дітей жорстокими. Все, тепер можна видихнути!

У дослідженні брали участь тисяча британських підлітків 14 і 15 років. Кожного з них попросили розповісти про використання комп'ютера місяцем раніше й агресії у своїй поведінці. Про агресивну поведінку дітей також були опитані їхні батьки.

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Учені використовували класифікацію жорстокості у відеоіграх, прийняту в США і ЄС, щоб виявити зв'язок між жорстокістю в грі, часом, який діти проводять за нею, і проявами ними жорстокості в реальному житті.

Жорстокі ігри не роблять дітей жорстокими - фото 307868
Жорстокі ігри не роблять дітей жорстокими

Відзначається, що жорстокі ігри прийшлися до смаку 2/3 хлопчиків і половині дівчаток. При цьому ані самі підлітки, ані їхні батьки не помітили, що такі ігри підвищили агресію. Також вони не ставали причиною проявів антисоціальної поведінки.

Іноді у підлітків бували сплески люті в процесі гри або відразу після, але така поведінка цілком нормальна для змагальних ігор, відзначають дослідники.

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Джерело: Med2
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