Найуспішніша мобільна гра заробляє мільйони за добу

Популярна мобільна гра Fortnite стала доступна для iOS у березні 2018 року і менше ніж за рік принесла розробникам 500 мільйонів доларів.

Дослідницька компанія Sensor Tower порахувала, що Fortnite від компанії Epic Games стала найуспішнішою грою в App Store. Вона заробила 500 мільйонів доларів за 326 днів – швидше ніж відома мобільна гра Clash Royale.

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Fortnite для iOS запустили 15 березня минулого року. Кожен день мобільна версія приносить в середньому 1,5 мільйона доларів. І в цих даних не враховується версія гри для Android, яка з'явилася у серпні 2018 року в статусі бети. За оцінками аналітиків, за цей час Fortnite для Android принесла приблизно 100 тисяч доларів.

Fortnite сама по собі давно стала феноменом, за кілька років гра привернула рекордну кількість користувачів і продовжує набирати популярність – минулої осені кількість гравців перевалила за 200 мільйонів. Гра відноситься до жанру "баттл-рояль": кілька десятків гравців потрапляють на велику карту, шукають зброю, будують споруди і стріляють один в одного. Перемагає останній гравець, який вижив.

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