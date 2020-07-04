Три причини, чому буває нудно на роботі

Експерти розбиралися, чому буває нудно на роботі і що з цим робити.

Ви не розумієте, куди рухаєтесь

Коли у людини немає чіткої мети, вона не розуміє, чого хоче досягти і до чого прийти, працюючи на конкретній посаді, в конкретній компанії і в конкретній сфері, тоді робота не викликає у неї особливого ентузіазму, стає монотонною і нецікавою.

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Потрібно чітко сформулювати свої прагнення і бажання. Задайте собі питання: чого ви хочете від життя?

Робота не дає вам можливість розвиватися

Ви працюєте кілька років на одній і тій же посаді в тій самій компанії. І знаєте, що в перспективі нічого не зміниться: ті ж обов'язки, завдання і тощо. Коли люди тривалий час перебувають на одному рівні, то втрачають відчуття руху і розвитку. Їх затягує одноманітність.

Відсутність мотивації

Часто співробітник проявляє ініціативу, намагається своєчасно виконувати свої завдання, працює понаднормово, але не отримує ні фінансового, ні професійного заохочення. Або ж знає, що його ініціативу, нові ідеї або пропозиції ніхто не сприйме. Саме тому не поспішає виходити із зони комфорту, фонтанувати ідеями, а працює в упівсили.

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