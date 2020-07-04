Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин

Ви не повірите, але змінювати свою думку – не просто нормально, а й дуже правильно. Це свідчить не про те, що ви не можете визначитися зі своєю позицією. Аж ніяк! Це ознака того, що ви розвиваєтесь та не стоїте на місці. Ось 5 причин, чому міняти свою думку не страшно.

Звичайно ж, можна впертись рогами та доводити, що весь світ неправий, а ви знаєте істину в першій інстанції. Але часом буває так, що ви помилялись. І саме в таких ситуаціях нормально міняти свою думку. Чому це нормально – читайте далі!

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1. Це означає, що ви дізнаєтеся нове

Неможливо змінити свою думку, якщо не отримувати нову інформацію. Книги, статті, подкасти та лекції дають багату поживи для роздумів і фактів, які здатні перебудувати ваші старі уявлення про себе і світ.

Наприклад, ви з підозрою ставилися до лікарів і ліків і вважали, що краще лікуватися чимось натуральним. Але пізніше вивчили питання, дізналися, що гомеопатія марна, а народна медицина працює швидше як помічник, і то з застереженнями – і поміняли своє ставлення до лікування.

Або вважали, що дітей потрібно виховувати дуже суворо, батогом і пряником, але прочитали книги сучасних дитячих психологів і зрозуміли, що відносини потрібно вибудовувати по-іншому, і переглянули свої виховні методики.

Ви пізнаєте щось нове

2. Це означає, що ви думаєте і робите висновки

Тобто не просто отримуєте нову інформацію, але ще здатні її проаналізувати, зіставити з уже наявними даними, прийняти й інтегрувати у свою картину світу. Це буває складно, особливо якщо отримані знання йдуть врозріз з вашими колишніми переконаннями.

Скажімо, ви підтримували політика чи партію, а потім дізналися, що програма опонентів логічніша та реалістичніша. Або боялися їхати зі столиці, бо в регіонах нібито неможливо вести бізнес і заробляти, але вивчили досвід інших людей, зрозуміли, що це не так, – і переїхали.

Ви здатні робити висновки

3. Це означає, що ви вмієте слухати і чути

А ще, що у вас досить різноманітне оточення і ви не боїтеся підпускати до себе людей, які на вас не схожі.

Будемо чесні, суперечки і дискусії рідко допомагають знайти істину – найчастіше це спосіб зігнати негативні емоції, піднятися над опонентом і потішити самолюбство. Саме тому заслуговують на повагу люди, які здатні спокійно вислухати альтернативну точку зору, обміркувати її та визнати, що вона не позбавлена ​​сенсу. Якщо вірити дослідженням, такі особистості – велика рідкість, в основному ми просто блокуємо відомості, які не збігаються з нашою картиною світу.

Правда, тут важливо не забувати вмикати критичне мислення, перевіряти інформацію і не вірити нікому на слово, навіть якщо все здається дуже переконливим. Інакше є ризик, що вас обдурять або втягнуть у сумнівну авантюру.

Ви вмієте слухати і чути

4. Це означає, що ваше життя не стоїть на місці

Важливі події в житті є поштовхом до того, щоб переглянути свої погляди і цінності. Система координат людини може сильно перебудуватися після того, як вона побуває в іншій країні, зустріне нового друга або кохану людину, знайде цікаву роботу. Або, навпаки, втратить когось з близьких, зазнає невдачі, позбудеться грошей.

Переконана кар'єристка, ставши мамою, може вирішити, що хоче ростити дітей і писати картини. Обережний фанат домашнього відпочинку, почавши подорожувати, може усвідомити, що готовий продати квартиру і знімати бунгало на березі моря.

Зміни та відкриття, які вони приносять, кажуть про те, що людина рухається вперед, пробує нове, іноді спотикається і робить помилки. Іншими словами – розвивається.

Ваше життя не стоїть на місці

5. Це означає, що ви готові звільнитися від стереотипів

Скажімо, ви були веганом, але зрозуміли, що дуже вже засумували за продуктами тваринного походження і для вас на цьому етапі раціон з м'яса, риби і яєць кращий за виключно рослинне меню. І ви не боїтеся чесно в цьому зізнатися, навіть якщо раніше агітували всіх переходити на "зелену" сторону і клялися ніколи в житті не їсти м'яса.

Або брали участь в марафонах жіночності і репостили на стіну статті про те, що жінка не повинна працювати, а тепер щосили будуєте кар'єру. Але при цьому цілком готові визнати, що раніше мислили занадто вузько.

Люди часто продовжують стояти на своєму тільки тому, що не готові навіть самим собі зізнатися в тому, що зробили неправильний вибір або слідували некоректним ідеям і установкам. Це веде до розчарувань, заважає розвиватися, робить нещасними нас і наше оточення. Тому, якщо ви все-таки зважилися на перестановки у своєму світогляді, можете собою пишатися: це вимагає сміливості, сил і гнучкості.

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