Скільки треба займатись спортом для здорового серця

Медики пояснюють, що з віком ризики серцево-судинних захворювань збільшуються, а малоактивний спосіб життя лише погіршує ситуацію. Скільки потрібно фізичних навантажень, щоб захиститись від старіння судин та хвороб серця – читайте далі.

Американські науковці вирішили перевірити, скільки тренувань здатні знизити ризики серцево-судинних захворювань для дорослих та літніх людей.

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Для цього організували експеримент за участю 102 осіб, віком від 60 років, яких розділили на чотири команди. Перша була малорухомою, адже люди у ній проводили менш як 2 півгодинних тренування за тиждень упродовж останніх 25 років. Друга група – помірна, адже тут були 2-3 тренування, третя – захоплива із 4-5 тренуваннями, а також четверта – досвідчена, до яких входили люди, які тренувались 6-7 разів у тиждень.

За всіма добровольцями уважно стежили та фіксували еластичність їх артерії. З'ясувалось, що вона справді може змінюватися від кількості тренувань. Відтак, 30-хвилинні тренування 2-3 рази на тиждень дозволяють підтримувати у формі артерії середнього розміру, які відповідають за кровопостачання до голови та шиї. Однак для більших артерій, які працюють на органи грудної клітки та черева, потрібно щонайменше 4-5 занять.

Фахівці пояснюють, що результати дослідження можуть бути не зовсім точними, адже до уваги не брались такі чинники, як стиль життя, тип тренувань та багато іншого, однак ключовий посил зрозумілий – більше тренувань допомагають судинам.

"Це дослідження дозволить розробляти тренування для підтримки здоров'я серця та навіть повернути судини і серце літніх людей до кращого стану", – наголошують вчені.

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