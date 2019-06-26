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Скільки треба займатись спортом для здорового серця

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Скільки разів у тиждень варто тренуватись

Медики пояснюють, що з віком ризики серцево-судинних захворювань збільшуються, а малоактивний спосіб життя лише погіршує ситуацію. Скільки потрібно фізичних навантажень, щоб захиститись від старіння судин та хвороб серця – читайте далі.

Американські науковці вирішили перевірити, скільки тренувань здатні знизити ризики серцево-судинних захворювань для дорослих та літніх людей.

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Для цього організували експеримент за участю 102 осіб, віком від 60 років, яких розділили на чотири команди. Перша була малорухомою, адже люди у ній проводили менш як 2 півгодинних тренування за тиждень упродовж останніх 25 років. Друга група – помірна, адже тут були 2-3 тренування, третя – захоплива із 4-5 тренуваннями, а також четверта – досвідчена, до яких входили люди, які тренувались 6-7 разів у тиждень.

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За всіма добровольцями уважно стежили та фіксували еластичність їх артерії. З'ясувалось, що вона справді може змінюватися від кількості тренувань. Відтак, 30-хвилинні тренування 2-3 рази на тиждень дозволяють підтримувати у формі артерії середнього розміру, які відповідають за кровопостачання до голови та шиї. Однак для більших артерій, які працюють на органи грудної клітки та черева, потрібно щонайменше 4-5 занять.

Скільки разів у тиждень варто тренуватись - фото 336581

Фахівці пояснюють, що результати дослідження можуть бути не зовсім точними, адже до уваги не брались такі чинники, як стиль життя, тип тренувань та багато іншого, однак ключовий посил зрозумілий – більше тренувань допомагають судинам.

"Це дослідження дозволить розробляти тренування для підтримки здоров'я серця та навіть повернути судини і серце літніх людей до кращого стану", – наголошують вчені.

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Джерело: lifehacker
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