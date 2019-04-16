Скільки треба ходити кожен день, щоб схуднути

Піша прогулянка – одна з найбільш приємних різновидів фізичних навантажень. І ще приємніше, що з її допомогою можна спалювати зайву вагу.

Для того, щоб побачити якісь результати на талії, необхідно гуляти пішки від 30 до 90 хвилин на день. Для втрати зайвої ваги нам потрібно вживати менше калорій або спалювати більше, ніж ми їх отримуємо.

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Голодування – стрес для організму, від нього псується настрій і зникає енергія. Ось, чому набагато корисніше спалювати калорії за допомогою фізичних навантажень. За відстань у 1,6 км можна спалити 100 калорій. Це середньостатистична цифра, яка оцінює ефект пішої прогулянки в звичайному темпі. Якщо цей темп збільшити, або підніматися в гору, то виросте і кількість спалюваних калорій.

Так, піша прогулянка в швидкому темпі дозволить за кожні 30 хвилин спалювати від 100 до 300 калорій, що складе від 200 до 600 калорій на годину. При цьому під час піших прогулянок інтенсивність серцебиття має досягати 70% від максимуму, щоб в організмі почався процес спалювання жиру.

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