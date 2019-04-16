В Ізраїлі вперше в історії надрукували живе 3D-серце

Вчені з університету Тель-Авіва в Ізраїлі стали першими, хто зміг надрукувати на 3D-принтері живе серце із людських тканин. Створили пульсуюче серце лише за 3,5 години.

Уточняється, що під час експерименту були "надруковані" десятки сердець. Їх планують пересадити тваринам, щоб з'ясувати, чи добре вони функціонують в організмі. При цьому розмір 3D-серця поки становить 2,5 сантиметри – приблизно, як у кролика.

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"Це серце зроблено з людських клітин і специфічних для пацієнта біологічних матеріалів. В нашому процесі ці матеріали служать біоіндикаторами, речовинами з цукрів і білків, які можна використовувати для 3D-друку складних моделей тканин", – пояснив професор університету Тал Двір.

Пульсуюче серце надрукували за 3,5 години

Професор також уточнив, що для дослідження вчені взяли біопсію жирової тканини у пацієнтів.

"Тривимірна мережа позаклітинних макромолекул, таких як колаген і глікопротеїни, була оброблена в гідрогелі, який служив як "чорнило" для друку. Диференційовані клітини потім змішали з біочорнилами, після чого 3D-принтер надрукував імуносумісні області серця з кровоносними судинами, а потім і все серце", – йдеться в повідомленні.

Двір зазначив, що наступним кроком буде навчити серце поводитися, як людське. Спочатку 3D-серця почнуть пересаджувати тваринам, а в перспективі і людям.

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