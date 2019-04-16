Наскільки потрібно скоротити вживання солі: порада вчених

Усе частіше лунають заклики зменшувати кількість вживання солі, а також замінювати звичайну на морську. Втім, учені нагадують про те, що дефіцит солі в раціоні може негативно вплинути на роботу організму. Дізнайтесь, наскільки потрібно скоротити її вживання!

У США, де надмірна кількість солі в щоденному меню властива харчуванню 90% населення, Національна академія медицини рекомендує з'їдати чистої солі не більше 1,5 грама на день. Експерти вказують на настільки малу кількість недарма.

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Американці їдять у величезній кількості фастфуд і напівфабрикати, а ці продукти містять у собі дуже високу концентрацію солі. З огляду на це для підсолювання страв і рекомендується кількість солі, яка не перевищує межі в півтора грама.

При цьому експерти стверджують: краще їжу недосолити, ніж пересолити. Надлишок солі негативно позначається на функціях нирок, через що в організмі затримується рідина і розвивається набряклість, гальмуються процеси виведення з організму токсичних компонентів. Дослідження вчених з Університету Неаполя, у свою чергу, показало: зловживання сіллю асоційоване з розвитком раку шлунка.

Повністю відмовлятися від вживання солі не варто

Водночас серед вчених звучать думки про те, що заклики до зменшення вживання солі можуть бути дуже вигідні тим, хто виробляє альтернативну продукцію – так звані корисні види солі на кшталт морської, мінеральної, збагаченої і т.д. Крім того, є дані досліджень про те, що зменшувати кількість солі в раціоні слід все ж до певної межі, адже її дефіцит шкодить здоров'ю, а не підтримує його.

Фундаментальне дослідження вчених з Канади, в якому були обстежені 13 тисяч осіб з 49 країн, показало: вживання солі в кількості менше ніж 3 грамів за добу підвищує ризик серцево-судинних захворювань більшою мірою, ніж вживання в кількості від 5 до 7 грамів. На думку дослідників, раціон зі зниженою кількістю солі практично не приносить ніяких плюсів організму, якщо людина не страждає від проблем, пов'язаних з високим тиском. Згідно з іншим дослідженням під авторством вчених з Університету Копенгагена, на тлі дефіциту солі в організмі підвищується рівень поганого холестерину в крові.

Науковці рекомендують недосолювати їжу / Reader's Digest

Проблема в тому, що вживання солі дійсно важко контролювати, погоджуються представники науки. При регулярному споживанні сіль притупляє чутливість смакових рецепторів – при цьому людина може не помічати, що її потреба в солі збільшується, і вона починає з'їдати її все більше.

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