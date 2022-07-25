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Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують

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Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують - фото 1

Відбивні доволі часто є у нашому щоденному раціоні. Це смачно, ситно і готуються вони швидко. Але далеко не кожен знає одну хитрість, за допомогою якої м'ясо виходить м'яким та соковитим.

Для відбивних можна обрати практично будь-яке м'ясо – свинину, курятину, телятину та навіть печінку й гриби. Паніровка – теж на ваш смак. А ось головне у цій справі – посмажити м'ясо в міру. Адже часто через те, що перетримали відбивні на сковороді, страва виходить жорсткою.

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Фуд-блогерка Аліна Фуді поділилася в Instagram секретом смачних відбивних та пояснила, як їх потрібно готувати.

Порада: відбивні зі свинини потрібно смажити з кожного боку по 3 – 4 хвилини. Тоді вони будуть м'якими, соковитим і водночас добре просмаженими.

Як приготувати м'ясні відбивні

Інгредієнти:

  • М'ясо – 600 – 700 грамів;
  • Яйце – 3 – 4 штуки;
  • Сіль, чорний мелений перець – на ваш смак;
  • Борошно – 1– 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо наріжте шматочками, переверніть волокнами верх і відбийте.
  2. Посоліть і поперчіть з обох боків.
  3. Яйця збийте виделкою та теж трохи посоліть.
  4. Кожну відбивну обваляйте у борошні, потім обмокніть у яєчну суміш.
  5. Обсмажте відбивні з кожної сторони по 3 – 4 хвилини на середньому вогні.

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