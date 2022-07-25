Ектор Хіменес-Браво приготував смачну м'ясну страву: рецепт курки по-корейськи

Відомий в Україні шеф-кухар поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати курку по-корейськи. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку по-корейськи.

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"Поєднання хрусткої скоринки та ніжного, злегка солодкого соусу – це моя слабкість. Ви знаєте, як сильно люблю курку у кисло-солодкому, а це – її прямий конкурент", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Крильця – 1 кг

Борошно та крохмаль – для кляру

Інгредієнти на соус:

Соєвий соус – 100 г

Кетчуп – 50 г

Імбир – 20 г

Часник – 10 г

Рисовий оцет – 30 г

Мед – 100 г

Кунжут та зелень – на смак

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