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Ектор Хіменес-Браво приготував смачну м'ясну страву: рецепт курки по-корейськи

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Ектор Хіменес-Браво приготував смачну м'ясну страву: рецепт курки по-корейськи - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати курку по-корейськи. Скуштуйте і ви!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати курку по-корейськи.

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"Поєднання хрусткої скоринки та ніжного, злегка солодкого соусу – це моя слабкість. Ви знаєте, як сильно люблю курку у кисло-солодкому, а це – її прямий конкурент", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Крильця – 1 кг
  • Борошно та крохмаль – для кляру

Інгредієнти на соус:

  • Соєвий соус – 100 г
  • Кетчуп – 50 г
  • Імбир – 20 г
  • Часник – 10 г
  • Рисовий оцет – 30 г
  • Мед – 100 г
  • Кунжут та зелень – на смак

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