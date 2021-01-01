Скільки покупців обрали Xiaomi Mi11 з блоком живлення: цифра вражає

Apple позбавила покупців iPhone 12 комплектної зарядки, навіть не запитавши їх. Xiaomi вчинила трохи інакше: для перших покупців Mi11 компанія запропонувала 2 варіанти комплекту – з зарядним пристроєм і без. Зараз стало зрозуміло, скільки користувачів зробили свій вибір на користь Mi11 без зарядки.

Якщо ви думали, що покупці віддають перевагу флагманському Xiaomi Mi11 без зарядки, то це зовсім не так. Перші продажі свідчать про те, що відсоток користувачів, які обрали версію блоку живлення – надзвичайно малий.

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Продажі Xiaomi Mi11 на рідному ринку – наразі смартфон реалізують лише у Китаї – свідчать про те, що лише 20 000 покупців обрали варіант без зарядного пристрою. Це приблизно 5,7% від усіх 350 000 покупців, які уже стали власниками новенького Mi11. Ці цифри свідчать про те, що зарядка у комплекті таки важлива. А можливість обрати версію з блоком живлення – правильне рішення для китайської компанії. Ймовірно, що відсутність зарядки негативно вплинула б на продажі пристрою.

Разом з тим, у Xiaomi відзначили, що виключення зарядного пристрою з комплекту поставки – це не одномоментне рішення. Компанія ще у 2015 році прийшла до того, що рано чи пізно від цього безкоштовного аксесуара доведеться позбутися. І ось зараз час, судячи з усього, цей час настав.

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