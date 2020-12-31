DxOMark назвав найкращі камерофони 2020 року

Відома фотолабораторія DxOMark підбила підсумки року, що минає. Її експерти опублікували зведений рейтинг смартфонів з найкращими камерами, представлені у 2020 році. При оцінці гаджетів вони спиралися на результати численних тестів, які проводилися протягом останніх 12 місяців.

У DxOMark виділили смартфони року відразу в декількох різних категоріях. Гайда дивитися, які смартфони, на думку експертів, знімають найкраще!

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Найкращим пристроєм для зйомки у будь-яких умовах визнали флагманський HUAWEI Mate 40 Pro +, який зараз очолює глобальний рейтинг DxOMark з рекордним показником у 144 бали за якість фото. Він же був названий моделлю номер один для фотосесій в умовах поганого освітлення.



HUAWEI Mate 40 Pro + – найкращий смартфон для зйомки у будь-яких умовах

Із записом якісних відеороликів у 4K краще за інших, за версією експертів, справляється HUAWEI Mate 40 Pro, який набрав за цим показником 116 балів. З портретами, крім Mate 40 Pro, добре справляється і флагман Samsung – модель Galaxy S20 Ultra 5G.



Galaxy S20 Ultra 5G чудово справляється з портретною зйомкою

У категорії зйомки з великої відстані з використанням телеоб'єктива у зведеному рейтингу не виявилося рівних смартфону Xiaomi Mi10 Ultra. Ця ж модель добре показала себе і в дисципліні ширококутної фотографії. Ознайомитися з актуальним списком найкращих камерофонів за версією DxOMark можна на офіційному сайті лабораторії.

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