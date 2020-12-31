Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Експерти назвали собівартість Xiaomi Mi11: цифра наближається до показника iPhone 12

  • 16
Собівартість Xiaomi Mi11 й iPhone 12 однакова - фото 1
Собівартість Xiaomi Mi11 й iPhone 12 однакова

Вартість нового флагмана Xiaomi Mi 11 на домашньому ринку стартує з позначки $ 610. Компанія зробила приємний сюрприз користувачам, встановивши ціну на Mi 11 на рівні Mi 10 – при тому, що новинка стала все-таки кращою за попередника. А зараз з'явилося й уявлення про собівартість Mi 11.

За словами партнера інвестиційного відділення Xiaomi Industry Investment Пан Цзютаня (Pan Jiutang), собівартість Mi 11 перебуває на рівні iPhone 12. Нагадаємо, раніше підрахували, що собівартість iPhone 12 становить приблизно $ 373. Але при цьому iPhone 12 у Китаї (а Mi 11 поки представлений тільки на домашньому ринку) на $ 430 дорожчий за новий флагманський смартфон Xiaomi.

Тут більше: Представлено Xiaomi Mi11 – перший смартфон на базі Snapdragon 888

Тим часом у Xiaomi вважають, що Mi 11 – інноваційніший смартфон, ніж iPhone 12 Pro Max. Саме з ним під час офіційного анонсу порівнювалася новинка китайської компанії. Так що, виходить, при ціні, значно нижчій за ціну iPhone 12, користувач отримує навіть більше можливостей і функцій, ніж у дорожчого iPhone 12 Pro Max.

Експерти назвали собівартість Xiaomi Mi11: цифра наближається до показника iPhone 12 - фото 441505
Собівартість Xiaomi Mi11 можна порівняти з собівартістю iPhone 12

Але ми не стомлюємося нагадувати, що Xiaomi – ті ще королі маркетингу. Їхні смартфони усе ж мають досить багато нюансів, які можуть задовольнити далеко не всіх. Також ще невідомо, якою буде ціна на Xiaomi Mi11 в Україні, оскільки смартфон офіційно на глобальному ринку ще не презентували!

Читайте також: Xiaomi потролила OnePlus, яка потролила Apple

Джерело: ithome
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19 грудня, 13:22
  • 597
Картинки з Новим роком 2021: найкращі новорічні листівки і відкритки
  • Вчора, 16:02
  • 80509
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28 грудня, 21:45
  • 359
Загрузка...
Новини