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Експерти назвали собівартість Xiaomi Mi11: цифра наближається до показника iPhone 12
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Вартість нового флагмана Xiaomi Mi 11 на домашньому ринку стартує з позначки $ 610. Компанія зробила приємний сюрприз користувачам, встановивши ціну на Mi 11 на рівні Mi 10 – при тому, що новинка стала все-таки кращою за попередника. А зараз з'явилося й уявлення про собівартість Mi 11.
За словами партнера інвестиційного відділення Xiaomi Industry Investment Пан Цзютаня (Pan Jiutang), собівартість Mi 11 перебуває на рівні iPhone 12. Нагадаємо, раніше підрахували, що собівартість iPhone 12 становить приблизно $ 373. Але при цьому iPhone 12 у Китаї (а Mi 11 поки представлений тільки на домашньому ринку) на $ 430 дорожчий за новий флагманський смартфон Xiaomi.
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Тим часом у Xiaomi вважають, що Mi 11 – інноваційніший смартфон, ніж iPhone 12 Pro Max. Саме з ним під час офіційного анонсу порівнювалася новинка китайської компанії. Так що, виходить, при ціні, значно нижчій за ціну iPhone 12, користувач отримує навіть більше можливостей і функцій, ніж у дорожчого iPhone 12 Pro Max.
Собівартість Xiaomi Mi11 можна порівняти з собівартістю iPhone 12
Але ми не стомлюємося нагадувати, що Xiaomi – ті ще королі маркетингу. Їхні смартфони усе ж мають досить багато нюансів, які можуть задовольнити далеко не всіх. Також ще невідомо, якою буде ціна на Xiaomi Mi11 в Україні, оскільки смартфон офіційно на глобальному ринку ще не презентували!
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