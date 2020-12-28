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Представлено Xiaomi Mi11 – перший смартфон на базі Snapdragon 888
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28 грудня компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Він першим у світі отримав новітній процесор Qualcomm Snapdragon 888, а також екран з високою роздільною здатністю та круті стереодинаміки.
Xiaomi Mi11 оснастили вигнутим з боків 6,81-дюймовим AMOLED-дисплеєм. За запевненням виробника, це один з найкращих екранів в індустрії. Він має роздільну здатність 3200х1440 пікселів, що дає щільність у 515 ppi, максимальну яскравість 1500 ніт, частоту оновлення 120 Гц і рекордну частоту дискретизації 480 Гц. Захищає його загартоване скло Gorilla Glass Victus. Дисплей отримав найвищий рейтинг A + від авторитетного видання DisplayMate.
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За традицією особливу увагу приділили камері. Xiaomi Mi11 отримав основний модуль на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, що в 3,7 раза більше за матрицю в iPhone 12 і вдвічі більше у порівнянні з iPhone 12 Pro Max. Додатково смартфон оснащений 13-мегапіксельною камерою з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельним телевиком для макрофотографій.
Як вже було сказано, працює смартфон на новітньому флагманському процесорі Snapdragon 888 від Qualcomm. У AnTuTu смартфон набирає приголомшливі 745 942 бали. Виробник також окремо відзначив використання надшвидкої оперативної пам'яті типу LPDDR5 зі швидкістю передачі даних 6400 Мбіт/с.
За автономність Mi11 відповідає акумулятор на 4600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової та 10-ватної реверсивної зарядки.
Серед інших фішок флагмана варто відзначити підтримку найшвидшого стандарту Wi-Fi 6E, можливість вимірювання пульсу за допомогою підекранного сканера відбитків пальців і стереодинаміки, налаштовані фахівцями Harman / Kardon. При цьому один динамік розташований на нижній грані, а другий – на верхній.
Технічні характеристики Xiaomi Mi11:
- Дисплей: 6,81", AMOLED, 3200х1440, частота оновлення 120 Гц, частота дискретизації 480 Гц, скло Gorilla Glass Victus
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR5
- Накопичувач: 128/256 ГБ
- Основна камера: 108 Мп (сенсор 1/1,33 дюйма, 7-лінзова оптика, діафрагма f / 1.85, OIS) + 13 Мп (f / 2.4, кут огляду 123 градусів) + 5 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив для макрозйомки)
- Акумулятор: 4600 мАг
- Зарядка: 55-ватна дротова, 50-ватна бездротова 10-ватна реверсивна
- Аудіо: стереодинаміки з налаштуванням Harman / Kardon
- Зв'язок: 5G SA / NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C
- ОС: MIUI 12 на базі Android 11
- Габарити: 164,3 х 74,6 х 8,06 мм
- Вага: 196 грамів
- Xiaomi Mi11 випускається у чорному, білому та синьому кольорах з матовою задньої скляною кришкою. Крім того, будуть доступні дві версії зі шкіряною панеллю. У комплекті зі смартфоном пропонується антибактеріальна плівка на екран і захисний чохол.
Смартфон коштує $ 612 за версію 8 + 128 ГБ, $ 657 – за 8 + 256 ГБ і $ 719 – за 12 + 256 ГБ. Найдоступніша модифікація поставлятиметься без адаптера живлення і навіть зарядного кабелю. Перші покупці зможуть за бажання отримати безкоштовно зарядку на 55 Вт і кабель, а згодом смартфон з таким набором коштуватиме $ 627. З'явиться також спеціальна версія з підписом глави компанії за $ 719.
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