Співзасновник OnePlus покинув компанію після 17 років роботи

За даними відразу декількох зарубіжних видань, компанію OnePlus покинув один з її засновників Карл Пій, який недавно очолив бренд OnePlus Nord, орієнтований на випуск смартфонів середнього класу. Розповідаємо, чому він зважився на такий крок.

І хоча керівництво вендора поки не розкриває причини звільнення співзасновника, уже стало відомо про його намір створити власну компанію.

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На популярному форумі Reddit з'явилася публікація одного з користувачів, який виклав у відкритий доступ кілька буцімто внутрішніх документів компанії, що вказують на зміни у керівництві. За попередньою інформацією, надалі керувати лінійкою смартфонів Nord буде глава індійського підрозділу компанії Емілі Дай.

Тим часом співзасновник OnePlus, за даними джерела, планує створити нову компанію, рід діяльності якої поки не розкривається. Він уже веде перемовини з інвесторами.

Нагадаємо, що OnePlus була заснована у 2013 році, а пізніше її генеральним директором став Піт Лау. Як одну з причин для створення нового бренду Карл Пій свого часу назвав відсутність на той момент зручного для користувачів смартфона під управлінням Android.

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