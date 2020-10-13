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Співзасновник OnePlus покинув компанію після 17 років роботи

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Глава OnePlus покинув компанію - фото 1
Глава OnePlus покинув компанію

За даними відразу декількох зарубіжних видань, компанію OnePlus покинув один з її засновників Карл Пій, який недавно очолив бренд OnePlus Nord, орієнтований на випуск смартфонів середнього класу. Розповідаємо, чому він зважився на такий крок.

І хоча керівництво вендора поки не розкриває причини звільнення співзасновника, уже стало відомо про його намір створити власну компанію.

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На популярному форумі Reddit з'явилася публікація одного з користувачів, який виклав у відкритий доступ кілька буцімто внутрішніх документів компанії, що вказують на зміни у керівництві. За попередньою інформацією, надалі керувати лінійкою смартфонів Nord буде глава індійського підрозділу компанії Емілі Дай.

Співзасновник OnePlus покинув компанію після 17 років роботи - фото 430100

Тим часом співзасновник OnePlus, за даними джерела, планує створити нову компанію, рід діяльності якої поки не розкривається. Він уже веде перемовини з інвесторами.

Нагадаємо, що OnePlus була заснована у 2013 році, а пізніше її генеральним директором став Піт Лау. Як одну з причин для створення нового бренду Карл Пій свого часу назвав відсутність на той момент зручного для користувачів смартфона під управлінням Android.

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Джерело: Android Central
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