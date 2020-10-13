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HUAWEI Mate 40 Pro з чипом Kirin 9000 засвітився у бенчмарку Geekbench

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HUAWEI Mate 40 Pro покажуть 22 жовтня - фото 1
HUAWEI Mate 40 Pro покажуть 22 жовтня

Незадовго до презентації нових Android-флагманів HUAWEI у базі даних популярного бенчмарку з'явилися результати тестування однієї з ще не анонсованих новинок – моделі Mate 40 Pro. Дивіться, на що здатний гаджет, який працює на базі нового Kirin 9000.

Судячи з опублікованої інформації, гаджет побудований на базі мобільної платформи Kirin 9000, яка продемонструвала значну обчислювальну потужність.

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За даними Geekbench, протестований смартфон з модельним номером NOH-NX9 отримав процесор Kirin 9000, архітектура якого представлена ​​одним продуктивним ядром, що працює на частоті 3,13 ГГц, трьома 2,54-гігагерцовими і чотирма енергоефективними з тактовою частотою 2,04 ГГц. Як графічний процесор використовується чип Mali-G78.

HUAWEI Mate 40 Pro з чипом Kirin 9000 засвітився у бенчмарку Geekbench - фото 430061

Така конфігурація платформи дозволила пристрою з 8 ГБ оперативної пам'яті набрати 1016 і 3688 балів в одно- і багатоядерному випробуваннях відповідно у п'ятій версії бенчмарку. Передбачається, що новинка отримає OLED-дисплей з вирізом під подвійну фронтальну камеру і ToF-датчик з функцією 3D-розпізнавання обличчя.

Презентація смартфонів серії Mate 40 та інших новинок HUAWEI відбудеться 22 жовтня. Офіційна ціна майбутнього флагмана поки невідома.

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Джерело: Slash Leaks
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