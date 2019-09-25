Скільки має важити ідеальна жінка, на думку чоловіків

Якою має бути вага жінки? Але, не на її власний розсуд, а з точки зору сильної статі. Відповідь дуже здивує багатьох, цілком можливо, що ви думали зовсім інакше.

Дослідники провели цікаве опитування, у якому аналізували, скільки має важити ідеальна жінка.

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Запитали у жінок. Опитуваним поставили запитання: "Скільки в середньому має важити жінка при зрості 163 см?". Не було нічого дивного в тому, що жінки почали "клювати" і обзивати одна одну. Після бурхливого обговорення компроміс вони все ж знайшли: дами визначили ідеальну вагу для жінки при зрості 163 см – 56 кг. Це означає, що ідеальна вага для жінок варіюється у нижній межі норми 21,3 з розрахунку індексу маси тіла.

Ідеальна вага

А що говорять чоловіки? Виявляється, чоловіки безумовно менш критичні до жіночої зовнішності. Вони порахували, що "ідеальна жінка" при зрості 163 см має важити 65 кг. А це на 9 кг більше, ніж в жіночій версії! На думку цілих 46 відсотків з опитаних чоловіків їх половинки мають ідеальну масу тіла і взагалі не мають худнути.

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