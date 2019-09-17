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50 питань, які допоможуть виявити стосунки з нарцисом
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Сімейний психолог Керіл МакБрайд понад 30 років допомагає людям, які перебувають у близьких відносинах з нарцисичними особистостями. На основі професійного досвіду МакБрайд придумала 50 питань для самоперевірки.
Чим частіше ви відповідаєте "так", тим імовірніше, що ваш партнер або партнерка схильні до нарцисизму. І хоча психічно здоровій людині бувають притаманні ці риси, їх надлишок може вказувати на нарцисичний розлад особистості. Чеклист підходить для чоловіків і жінок, гетеро- і гомосексуальних стосунків.
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Будьте чесними з собою, відповідаючи на ці питання.
1. Коли щось йде не так, ваш партнер звинувачує всіх навколо, але не себе?
2. Ваш партнер перекладає на вас відповідальність за свої погані вчинки? (Наприклад, "Ти так мене розлютив(а), що я не зміг(ла) стриматися")
3. Ваш партнер упевнений, що завжди правий?
4. Вашому партнерові важко вловити ваші почуття або почуття ваших дітей?
5. Вашому партнерові важливіше передбачити, як ваша поведінка відіб'ється на ньому, ніж зрозуміти і прийняти вас?
6. Ваш партнер не зізнається у своїх почуттях або заперечує їх?
7. Ваш партнер ображається на вас і інших?
8. Все повинно крутитися навколо нього або його часу, грошей, проблем і потреб?
9. Ваш партнер слухає вас і вашу думку без інтересу?
10. Ваш партнер постійно вказує вам, що робити?
11. Ваш партнер змушує вас відчувати себе "недостатньо хорошим або хорошою"? Ви і самі в це вже повірили?
12. Ваш партнер ніколи не питає вас, як пройшов день, як ви себе почуваєте?
13. Ваш партнер постійно повторює, який він неповторний і які ви нікчемні?
14. Ваш партнер бреше?
15. Ваш партнер маніпулює?
16. Коли ви в компанії, ваш партнер переказує події кожен раз по-новому?
17. Коли ваш партнер говорить про своїх або ваших спільних дітей, він робить акцент на те, чим вони займаються, а не те, які вони?
18. Діти відчувають незручність в його або її присутності? Вони прив'язуються, але не хочуть проводити багато часу з цією людиною?
19. Діти не діляться з ним або з нею таємницями?
20. Ваш партнер нікому не довіряє?
21. Діти намагаються завоювати любов і схвалення цієї людини?
22. Ця людина намагається проводити якомога менше часу з дітьми?
23. Якщо вашому партнерові не цікаве якесь заняття дитини, він швидше за все, буде уникати пов'язаних з цим заходів? (Наприклад, не прийде на турнір, в якому бере участь ваш син)
24. Ваш партнер змушує дітей займатися тим, що він любить і цінує, і відмовляє їх від інших хобі?
25. Інші говорили вам, що з цією людиною щось не так?
26. Ваш партнер використовує інших людей?
27. Вашому партнерові важливо мати владу і все контролювати?
28. Ваш партнер піклується про імідж і враження, яке справляє?
29. Здається, що у вашого партнера немає системи цінностей, немає чіткого уявлення про свої добрі та погані вчинки?
30. Після розриву партнер все ще намагається вас використовувати? Здається, ця людина ніколи не заспокоїться?
31. Коли ви говорите про свої проблеми з партнером, чи намагається він змінити тему і заговорити про власні?
32. Коли ви описуєте почуття, чи перебиває він розповідями про свої переживання?
33. Ваш партнер проявляє ревнощі?
34. У цієї людини є дефіцит емпатії?
35. Ваш партнер погоджується тільки з тим, що йому вигідно?
36. Чи відчуваєте ви постійну нестачу емоційної близькості з цією людиною?
37. Чи ставите ви постійно питанням, чи любить він вас?
38. Ваш партнер добре до вас ставиться тільки на людях?
39. Коли трапляється щось погане (аварія, хвороба, сімейний конфлікт), ваш партнер в першу чергу подумає про себе, а не про вас?
40. Цю людину надто цікавить думка оточуючих?
41. Чи відчуваєте ви, що вами користуються в стосунках?
42. Чи відчуваєте ви свою відповідальність, якщо ваш партнер неправильно харчується або раптом захворів?
43. Чи відчуваєте ви, що партнер вас не приймає?
44. Ваш партнер часто критикує вас і оточуючих?
45. Чи відчуваєте ви, що партнер не знає вас справжнього і не хоче дізнатися?
46. Ця людина поводиться так, ніби він або вона – пуп землі?
47. Ваш партнер поводиться фальшиво?
48. Ця людина то дивиться на інших зверхньо, то відчуває себе нікчемою?
49. Ваш партнер намагається змагатися з вами в чомусь?
50. Цій людині потрібно, щоб все завжди робилося за його правилами?
Якщо відповіді на більшість питань "ТАК" – рекомендуємо задуматися над вашими стосунками. Цілком імовірно, що вони – токсичні.
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