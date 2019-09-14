На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Про що ніколи не слід розказувати нікому, і навіть друзям
-
- 12
Якщо ви хочете зіпсувати відносини – розказуйте або надто мало або надто багато. Власне, психологи розповіли, про що ні слід ділитися навіть з друзями. Про чужих людей узагалі мови бути не може!
Отже, ці теми залишіть в таємниці, якщо ви не хочете наробити біди.
І ще: Психологи розповіли, як жінки вибирають собі чоловіків
1. Секс
Неважливо, хочеться вам похвалитися або поскаржитися, але не варто ділитися з друзями подробицями сексуального життя. Напевно приятелі все ще хочуть спокійно дивитися в очі вашій другій половині, не згадуючи витончених поз, інтимних татуювань, сексуальних фантазій та інших деталей, які повинні залишатися всередині пари. Зовсім ніяково буде, якщо інформація дійде до вашої половинки.
2. Зради партнера, які ви маєте намір пробачити
Якщо ви кидаєте людину, яка вам зрадила, можна не соромитися і розповідати, як є. Але якщо у вас є хоча б крапля бажання зберегти ці стосунки, візьміть паузу й нікому нічого не розповідайте. Ви, можливо, і знайдете сили пробачити партнеру невірність. Але ваші друзі не пробачать і будуть пам'ятати про зраду навіть на вашому золотому весіллі.
3. Підозри про зраду
Вам здалося, що партнер дивно себе поводить, з кимось переписується або затримався зовсім не на роботі. Але не варто ділитися цими сумнівами з друзями, якщо зрада поки існує тільки у вашій голові. Цілком можливо, що ваші підозри безпідставні. Але для приятелів вашого слова вже буде достатньо, щоб вважати людину зрадником, хоча б потенційним.
4. Особисті проблеми партнера
На якій би стадії не перебували ваші стосунки, ви все ще дві окремі людини. Проблеми партнера – це його проблеми. Ви можете підтримувати його, але вже точно не повинні ні про що розповідати оточуючим, навіть якщо вони можуть допомогти. Кожне зайве слово перетворює вас з близької людини на банального пліткаря.
Нехай партнер сам вирішує, кому він хоче розповісти про свої хвороби, невдачі на роботі, проблеми батьків. Причому це стосується не тільки поточних проблем, але і його минулого.
5. Ставлення партнера до когось з ваших друзів
Необов'язково розповідати, що партнер недолюблює когось із ваших друзів. Все, що йому потрібно, – це створювати ілюзію нормальних відносин, щоб не заважати вам спілкуватися з людиною, яка йому не подобається.
Якщо ви розповісте комусь про реальний стан речей, ви поставите в незручне становище відразу всіх. І не дивуйтеся, якщо в результаті доведеться вибирати між двома дорогими вам людьми.
6. Сварки і скарги
Можливо, вам здається, що друзі для цього й існують, щоб було кому поскаржитися на партнера. Але поставте себе на їх місце. Якби вам хтось постійно розповідав гидоти про людину, у вас мимоволі б виникло питання, навіщо продовжувати ці стосунки.
З урахуванням того, що приятелі чують тільки вашу версію подій, питання звучить все голосніше. Ще трохи, і вони почнуть вас рятувати з цих жахливих стосунків. Ну або перестануть з вами спілкуватися, адже нікому не подобається весь час слухати чуже ниття. Друзі ніяк не допоможуть вам вирішити проблеми всередині пари. Якщо дорожите партнером, обговорюйте всі розбіжності тільки з ним.
7. Листування і фотографії
Завдяки месенджерам деякі речі друзям можна не тільки розповідати, але й показувати. Якщо вам дуже хочеться поділитися фрагментом листування або смішними фотографіями, спочатку запитайте у партнера, чи можна це зробити. Не всі свої сторони люди готові демонструвати широкій громадськості.
8. Слабкості партнера
Слабкості роблять нас вразливими. Розповідаючи про недосконалості партнера, ви даєте співрозмовникам зброю проти нього. І навіть якщо вони ніколи не будуть використовувати перевагу, це просто неприємно, коли хтось розповідає про якості, які ви вважали за краще б не оприлюднити.
Ймовірно, ви розповідаєте про комплекси, недоліки та дивні звички партнера не зі зла, просто це вам здається кумедним. І одночасно з цим виставляєте його на посміховисько. Тут (і в інших пунктах, і в житті в цілому) важливо спочатку думати, а вже потім говорити.
Тепер ви двічі, а то й тричі задумаєтесь перед тим, як щось розповісти своїм друзям. Пам'ятайте, що те, що знають двоє – знають всі.
Читайте також: Як скарги та невдоволення інших впливають на нас
-
21:0015 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Про що ніколи не слід розказувати нікому, і навіть друзям
-
20:23Apple вимкнула важливу функцію в нових iPhone 11
-
19:50Найпоширеніші міфи про секс, в які досі вірять
-
19:22У Maps me з'явився маршрут для фанатів Агати Крісті
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:49Цифри приголомшують: скільки нові iPhone 11 набирають в AnTuTu
-
18:25Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості поради
-
18:00Гороскоп на 15 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:41Bugatti більше не зосереджуватиметься на швидкості своїх автомобілів
-
17:22Допомагають маскуватися: науковці пояснили, навіщо зебрам яскраві смуги
-
16:53Фахівці виявили у SIM-картах нову небезпечну уразливість: кому вона загрожує
-
16:34Ефектні татуювання на шиї, на які наважиться не кожен (фото)
-
16:13Lamborghini Urus зробили ще потужнішим й агресивнішим
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:52Із сердечками на грудях: Демі Роуз показала нові сексуальні фото (18+)
-
15:33Творці серіалу Друзі розповіли про сюжети, через які їм досі соромно
-
15:17Як активне користування смартфонами впливає на жінок
-
14:53Ангел Victoria's Secret розбурхала фото топлес (18+)
-
14:32Facebook провела наймасштабніший редизайн за всю свою історію
-
14:19ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
13:50Як скарги та невдоволення інших впливають на нас
-
13:26Хранителі: новий трейлер довгоочікуваного серіалу про культ Роршаха
-
12:52Фотограф розкрив секрети ідеальних фото в соцмережах
-
12:21Нові пісні вересня: плейлист популярних треків тижня
-
18:25Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості поради
-
14:19ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
12:21Нові пісні вересня: плейлист популярних треків тижня
-
08:15Як "совам" без проблем прокидатися вранці: поради
- 13 вересня
-
21:45Як виявити, що вона на вас запала: вчені назвали ознаки
-
18:10Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз
-
16:30Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
15:027 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі