Про що ніколи не слід розказувати нікому, і навіть друзям

Якщо ви хочете зіпсувати відносини – розказуйте або надто мало або надто багато. Власне, психологи розповіли, про що ні слід ділитися навіть з друзями. Про чужих людей узагалі мови бути не може!

Отже, ці теми залишіть в таємниці, якщо ви не хочете наробити біди.

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1. Секс

Неважливо, хочеться вам похвалитися або поскаржитися, але не варто ділитися з друзями подробицями сексуального життя. Напевно приятелі все ще хочуть спокійно дивитися в очі вашій другій половині, не згадуючи витончених поз, інтимних татуювань, сексуальних фантазій та інших деталей, які повинні залишатися всередині пари. Зовсім ніяково буде, якщо інформація дійде до вашої половинки.

Обійдіться без інтимних подробиць

2. Зради партнера, які ви маєте намір пробачити

Якщо ви кидаєте людину, яка вам зрадила, можна не соромитися і розповідати, як є. Але якщо у вас є хоча б крапля бажання зберегти ці стосунки, візьміть паузу й нікому нічого не розповідайте. Ви, можливо, і знайдете сили пробачити партнеру невірність. Але ваші друзі не пробачать і будуть пам'ятати про зраду навіть на вашому золотому весіллі.

3. Підозри про зраду

Вам здалося, що партнер дивно себе поводить, з кимось переписується або затримався зовсім не на роботі. Але не варто ділитися цими сумнівами з друзями, якщо зрада поки існує тільки у вашій голові. Цілком можливо, що ваші підозри безпідставні. Але для приятелів вашого слова вже буде достатньо, щоб вважати людину зрадником, хоча б потенційним.

Якщо не впевнені у зраді – не розповідайте про це

4. Особисті проблеми партнера

На якій би стадії не перебували ваші стосунки, ви все ще дві окремі людини. Проблеми партнера – це його проблеми. Ви можете підтримувати його, але вже точно не повинні ні про що розповідати оточуючим, навіть якщо вони можуть допомогти. Кожне зайве слово перетворює вас з близької людини на банального пліткаря.

Нехай партнер сам вирішує, кому він хоче розповісти про свої хвороби, невдачі на роботі, проблеми батьків. Причому це стосується не тільки поточних проблем, але і його минулого.

5. Ставлення партнера до когось з ваших друзів

Необов'язково розповідати, що партнер недолюблює когось із ваших друзів. Все, що йому потрібно, – це створювати ілюзію нормальних відносин, щоб не заважати вам спілкуватися з людиною, яка йому не подобається.

Якщо ви розповісте комусь про реальний стан речей, ви поставите в незручне становище відразу всіх. І не дивуйтеся, якщо в результаті доведеться вибирати між двома дорогими вам людьми.

Про сварки розповідати не слід

6. Сварки і скарги

Можливо, вам здається, що друзі для цього й існують, щоб було кому поскаржитися на партнера. Але поставте себе на їх місце. Якби вам хтось постійно розповідав гидоти про людину, у вас мимоволі б виникло питання, навіщо продовжувати ці стосунки.

З урахуванням того, що приятелі чують тільки вашу версію подій, питання звучить все голосніше. Ще трохи, і вони почнуть вас рятувати з цих жахливих стосунків. Ну або перестануть з вами спілкуватися, адже нікому не подобається весь час слухати чуже ниття. Друзі ніяк не допоможуть вам вирішити проблеми всередині пари. Якщо дорожите партнером, обговорюйте всі розбіжності тільки з ним.

7. Листування і фотографії

Завдяки месенджерам деякі речі друзям можна не тільки розповідати, але й показувати. Якщо вам дуже хочеться поділитися фрагментом листування або смішними фотографіями, спочатку запитайте у партнера, чи можна це зробити. Не всі свої сторони люди готові демонструвати широкій громадськості.

8. Слабкості партнера

Слабкості роблять нас вразливими. Розповідаючи про недосконалості партнера, ви даєте співрозмовникам зброю проти нього. І навіть якщо вони ніколи не будуть використовувати перевагу, це просто неприємно, коли хтось розповідає про якості, які ви вважали за краще б не оприлюднити.

Ймовірно, ви розповідаєте про комплекси, недоліки та дивні звички партнера не зі зла, просто це вам здається кумедним. І одночасно з цим виставляєте його на посміховисько. Тут (і в інших пунктах, і в житті в цілому) важливо спочатку думати, а вже потім говорити.

Тепер ви двічі, а то й тричі задумаєтесь перед тим, як щось розповісти своїм друзям. Пам'ятайте, що те, що знають двоє – знають всі.

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