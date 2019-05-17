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Скільки має тривати ідеальна відпустка

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Оптимальна кількість днів відпустки – 8 - фото 1
Оптимальна кількість днів відпустки – 8 / Velolive

Після затяжної, похмурої зими завжди хочеться вирушити в тепле, сонячне місце. Правильно сплануйте час, адже вам необхідно знати, що максимальна кількість днів відпустки – вісім. Чому саме вісім?

Короткий відпочинок до 7 днів, тільки дражнить ваш організм. Рівень задоволення, отриманий від відсутності необхідності писати звіти і відповідати на робочі листи, в перші дні відпочинку тільки починає рости.

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Якщо ви скасуєте цей процес, то можете відчути психологічну незадоволеність, більш того, короткий відпочинок може послабити імунітет.

Довгий відпочинок від 9 і більше днів. Призводить до того, що організм, досягнувши піку задоволення від відпочинку, починає поступово втомлюватися. Ви запитаєте, втомлюватися від чого? Від відпочинку? Так, саме так.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Happiness, оптимальна кількість днів відпустки – 8. Саме на 7-8 день організм на піку задоволення. У цей час відбувається, так зване "перезавантаження".

Відпочивайте правильно - фото 328291
Відпочивайте правильно

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Джерело: buffer
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