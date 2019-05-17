Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки

Журналісти вибрали найкращі номери в готелях по всьому світу за 2019 рік. Перше місце зайняв апартаменти в готелі 45 Park Lane, який розташований у лондонському кварталі Мейфер.

Так, на першому місці опинився номер лондонського готелю 45 Park Lane, а другим у списку став швейцарський готель The Alpina Gstaad, неподалік від альпійського села Гштаад. Третє місце зайняв готель Belmond El Encanto, який розташований в Санта-Барбарі, США. Повний список публікує видання Forbes.

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45 Park Lane

The Alpina Gstaad

Belmond El Encanto

У першій п'ятірці також виявився ще один американський готель – Bernardus Lodge&Spa у виноробні Кармел Веллі (штат Каліфорнія) і Bulgari Hotel London в торговому районі Найтсбридж в Лондоні.

У список найкращих також потрапили готелі Bulgari Resort Bali на Балі, Casa Palmero на Пеббл Біч (США), The Chedi Andermatt в швейцарському селі Андерматт, COMO The Treasury в Перті (Австралія) і Dorado Beach, A Ritz-Carlton Reserve в Пуерто-Ріко.

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