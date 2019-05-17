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Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки

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Найкращі готельні номери - фото 1
Найкращі готельні номери

Журналісти вибрали найкращі номери в готелях по всьому світу за 2019 рік. Перше місце зайняв апартаменти в готелі 45 Park Lane, який розташований у лондонському кварталі Мейфер.

Так, на першому місці опинився номер лондонського готелю 45 Park Lane, а другим у списку став швейцарський готель The Alpina Gstaad, неподалік від альпійського села Гштаад. Третє місце зайняв готель Belmond El Encanto, який розташований в Санта-Барбарі, США. Повний список публікує видання Forbes.

І ще: Як виглядає незвичайний перевернутий готель в Тунісі

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45 Park Lane
The Alpina Gstaad - фото 328127
The Alpina Gstaad
Belmond El Encanto - фото 328125
Belmond El Encanto

У першій п'ятірці також виявився ще один американський готель – Bernardus Lodge&Spa у виноробні Кармел Веллі (штат Каліфорнія) і Bulgari Hotel London в торговому районі Найтсбридж в Лондоні.

У список найкращих також потрапили готелі Bulgari Resort Bali на Балі, Casa Palmero на Пеббл Біч (США), The Chedi Andermatt в швейцарському селі Андерматт, COMO The Treasury в Перті (Австралія) і Dorado Beach, A Ritz-Carlton Reserve в Пуерто-Ріко.

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328121

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328122

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328123

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328124

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328126

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328128

Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки - фото 328129

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Джерело: forbestravelguide
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