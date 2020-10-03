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Скільки людина має спати в залежності від віку

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Сон - фото 1
Сон / trtltravel

Виявляється, що для кожного віку є необхідна кількість годин сну, за які організм повністю відновлюється.

Фахівці заявили, що немовлята мають спати не менше 15 годин на добу – це дозволить їм правильно розвиватися і рости. А якщо ж сну буде недостатньо, то це може обернутися порушенням активності та уваги.

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А от людям у віці від 26 років до 64 треба відпочивати не менше 7-9 годин. Оскільки дефіцит сну може призвести до підвищеного артеріального тиску і хвороб серця. Але і переборщувати теж не варто: міра доречна абсолютно в усьому.

Що стосується старшої категорії людей (65+), то, здавалося б, їм вже точно можна відпочивати і розслабитися. Але в такому віці спати потрібно не більше 8 годин. У зворотному випадку, з'являється ризик розвитку діабету або деменції, каже одна з авторів дослідження доктор Лаура Стівенс. При цьому, як зізнається більшість працюючих українців, вони сплять максимум 6 годин на добу, що може привести до небажаних наслідків. Недосипання не тільки робить людину нервовою і дратівливою, а й може спровокувати діабет і навіть онкологічні захворювання.

Скільки людина має спати в залежності від віку - фото 428516

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Джерело: sleepfoundation
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