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Ознаки осіннього ослаблення імунітету, які не можна ігнорувати

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Застуда - фото 1
Застуда / derinat

Осінь – період хандри, смутку, послаблення імунітету. Якщо у вас є хоч кілька ознак послаблення імунітету зі списку нижче, вам слід звернутися до лікаря.

Ви відчуваєте сильний стрес

Згідно зі звітом Американської психологічної асоціації, тривалий стрес послаблює реакцію імунної системи. Стрес знижує кількість лімфоцитів, лейкоцитів, які допомагають боротися з інфекцією. Чим нижче кількість лімфоцитів, тим вище ризик зараження вірусами, такими як застуда, наприклад.

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У вас проблеми зі шлунком

Якщо у вас часто буває діарея, гази або запор, це може бути ознакою ослабленої імунної системи. Дослідження показують, що майже 70% імунної системи – у травному тракті. Живуть там корисні бактерії і мікроорганізми, які захищають кишечник від інфекцій і підтримують імунну систему.

Ви часто "підхоплюєте" інфекції

Ознаки можливого імунодефіциту у дорослих включають: більше чотирьох вушних інфекцій на рік; пневмонія розвивається два рази на рік; хронічний синусит виникає тричі на рік; прийом антибіотиків більше двох разів на рік.

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Типова осінь

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Джерело: lorzdrav
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