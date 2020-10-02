Що означають найпоширеніші еротичні сни

Практично кожному час від часу сняться сни про секс. Розберімося у найпоширеніших. Що вони означають та як вплинуть на ваші стосунки.

Не потрібно відразу ж панікувати, якщо уві сні ви займалися сексом або цілувалися з кимось іншим. Спробуймо розібратися, чи означає це, що ваші стосунки приречені на провал і чого узагалі очікувати від еротичних снів.

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Кваліфікований психолог і експерт зі сновидінь Маркус Зальхаб пробує свої сили у тлумаченні сновидінь і повідомляє: "Еротичні сни можуть висловлювати найрізноманітніші потреби, наприклад, прагнення до більшої близькості або безпеки, бажаності й уваги. Вони часто показують, що людина перебуває у пошуку тієї частини себе, якою він ще не жив". Тобто у більшості випадків за подією сновидіння ховається щось інше.

Пристрасна зустріч з іншою жінкою

Лесбійський сценарій може збити з пантелику. Запитайте себе: чи символізує ця жінка бажання, яким ви приділяли занадто мало уваги? "Такий сон також може просто висловлювати емоційний зв'язок з людиною жіночої статі з близького оточення – без будь-якого сексуального фону", – каже Зальхаб.

Секс зі знаменитістю

Міцно обійняти Джорджа Клуні? Можна уві сні! "Цікаво, наскільки близько чи відчужено ви почуваєтеся уві сні поруч зі знаменитістю, – говорить експерт. – Чому я хочу зайнятися сексом з цією людиною? Часто мова йде про компенсацію: удавана власність трохи повинна врівноважуватися розміром зірки".

Секс з незнайомцем

Що значить для нас такий сон? Сонник пропонує таке тлумачення. "Можливо, сновидець хоче отримати будь-якого чоловіка, який недоступний у реальності", – пояснює психолог. Це також може бути засноване на прагненні до стосунків, в той час, як у реальному житті конкретного партнера на горизонті поки немає.

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Еротичний досвід на публіці

У реальності ви навряд чи зважитеся на це! "Але почуття сорому уві сні значно слабкіше, – пояснює Зальхаб. – Мова може бути про те, щоб помістити любов у ширший контекст. Запитайте себе, чи хочете ви більше уваги або компліментів від партнера, зроблених на публіці, а також громадського схвалення".

Інтимний роман партнера з іншою, за яким ви потай спостерігаєте

Натяк на справжню зраду? "Більше схоже на страх бути покинутою, – говорить експерт. – Можливо, ви також випробуєте свої власні почуття".

Корисні питання до такого сновидіння: наскільки стабільні стосунки? Як зрада впливає на моє ставлення до чоловіка?

Тож не варто панікувати, якщо вам іноді сняться еротичні сни. Спробуйте трактувати їх не буквально і ви зрозумієте, чого насправді вам бракує в житті.

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