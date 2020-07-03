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Скільки людей потрібно для успішної колонізації Марсу: цікаве дослідження
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Останніми роками людство все частіше задумується над колонізацією Марсу. Цю ідею охоче підтримує мрійник Ілон Маск, який будує плани на недалеке майбутнє. Науковці провели дослідження та обчислили, скільки потрібно людей для повноцінної колонізації Червоної планети.
Французькі вчені стверджують, що для успішного заселення Марсу потрібно відправити туди щонайменше 110 людей. Автор дослідження Жан-Марк Салотті спирався на плани Ілона Маска, коли починав свою працю.
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Маск хоче відправляти колонізаторів на кораблях SpaceX, які повинні будуть вміщати по 100 людей. Йдеться про створення цілого космічного флоту, який би забезпечував постійний потік ресурсів на Марс.
У своєму дослідженні я показую математичну модель, яку можна використовувати, щоб визначити мінімальну кількість поселенців для виживання на іншій планеті, – пише Салотті.
Учений побудував свою роботу навколо "фактору спільного використання", який дозволяє скорочувати часові витрати людей там, де діяльність стосується всіх членів експедиції. Наприклад, будівництво якогось об'єкту загального користування.
Я припускаю, що кількість ресурсів та інструментів, що відправляються з Землі, буде досить обмеженою і, як наслідок, не зробить великого впливу на виживання, – каже дослідник.
Якщо виходити з усього цього, то він вивів рівняння з двома змінними: наявність ресурсів на місці та виробничі потужності:
Для успішного виживання на Марсі потрібно, щоб у колонізаторів був час на те, щоб виробляти ресурси, необхідні для життя. Саме 110 людей, за підрахунками вченого, потрібні для того, щоб ці значення ідеально збіглися.
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