NASA відправить на Марс табличку на згадку про боротьбу з коронавірусом

NASA готується в липні відправити на Червону планету п'ятий марсохід, який отримав ім'я Perseverance. Разом з ним на Марс полетить невелика металева табличка, присвячена боротьбі з пандемією коронавірусу.

Алюмінієвий прямокутник розміром 8 на 13 см був встановлений на лівій стороні шасі марсохода між середніми і задніми колесами (всього їх три пари). В першу чергу, пам'ятна табличка присвячена всім медичним працівникам, які борються з пандемією.

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На чорній табличці зображена біла планета Земля, яка спирається на посох, навколо якого оповита змія, символ медицини. Від Землі в бік білої точки, що символізує Марс, йде траєкторія польоту ракети, яка відправить марсохід на Червону планету.

Головним завданням Perseverance будуть не пошуки слідів прісноводних водойм, як у його попередника, а оцінка населеності Марса в минулому і пошуки можливих слідів життя. Для цього марсохід буде не тільки вивчати властивості відкладень осадових порід, а й збирати їх зразки в спеціальну "шафу".

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