Скільки коштуватиме глобальна версія Xiaomi Mi Band 5: чекати чи купити з Китаю?

Незабаром після презентації фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 у Китаї компанія анонсувала старт продажів глобальної версії очікуваної новинки. На офіційному сайті вендора вже з'явилася не тільки сторінка з технічними характеристиками пристрою, але і його вартість, яка суттєво відрізняється.

Новинка Xiaomi Mi Band 5 уже з'явилася на сайті португальського філії компанії. Відповідно до опису на сторінці товару, європейська ціна смарт-браслета складе € 39,99 (ціна китайської версії – 27 доларів). Зазначимо, що уже зараз в Україні можна придбати китайську версію Mi Band 5 за 1 499 гривень (близько 50 євро). Презентація глобальної версії Xiaomi Mi Band 5 відбудеться на наступному тижні, 15 липня.

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Відмінною рисою Mi Band 5 стала можливість заряджати гаджет, не виймаючи його капсулу з браслета. Для цього необхідно помістити магнітний конектор зарядки на точки контакту, розташовані на тильній стороні фітнес-трекера. Пристрій отримав 1,1-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 294x126 пікселів і акумулятор на 125 мАг із заявленою автономністю до 14 днів.

Глобальна версія Xiaomi Mi Band 5 коштуватиме 40 євро

У порівнянні з попередньою моделлю гаджет отримав більшу кількість режимів активності (11 проти 6), а також функції запису та моніторингу менструального циклу. Серед інших корисних особливостей варто відзначити режим визначення рівня стресу й оповіщення про малорухливий спосіб життя. Крім того, виробник оптимізував цілодобовий моніторинг серцебиття і безперервне відстеження якості сну.

*на момент написання новини сторінка з Mi Band 5 з португальського сайту була видалена

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