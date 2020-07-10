Android 11: Google випадково розкрила дату презентації нової версії "зеленого" робота

Попри на випуск уже двох попередніх збірок Android 11, компанія Google не поспішає з оголошенням дати релізу фінальної версії мобільної операційки. Втім, розробники вже дали людям підказку – нехай і ненавмисно.

День анонсу стабільної ревізії "зеленого" робота випадково засвітився під час онлайн-конференції Hey Google Smart Home на одному зі слайдів.

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Згідно з витоком, фінальна версія Android 11 буде представлена ​​8 вересня поточного року. Саме ця дата вказана на слайді зі списком дій, які повинні зробити виробники пристроїв для "розумного" будинку, щоб підготуватися до запуску ОС. З огляду на те, що попередня збірка вийшла 3 вересня минулого року, зазначена дата виглядає правдоподібно.

Примітно, що незабаром після публікації запису заходу доступ до відео на YouTube був обмежений, а представники компанії заявили журналістам, що дата виходу операційної системи ще остаточно не визначена. Очікується, що першими повноцінний апдейт до Android 11 отримають смартфони лінійки Google Pixel, а пізніше стануть відомі і дорожні карти інших вендорів з оновлення різних моделей гаджетів.

Утім, вихід Android 11 аж ніяк не тотожний із його поширенням на гаджети, якими користується більшість власників смартфонів на базі "зеленого" робота. Статистика свідчить про те, що зараз менш як 10% усіх активних смартфонів працюють на базі Android 10. Тож очікувати на Android 11 слід більше власникам Google Pixel, а також смартфонів, які працюють у рамках програми Android One.

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