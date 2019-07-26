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Названа унікальна властивість кавуна

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Користь кавуна - фото 1
Користь кавуна / Mental Floss

Кавун – унікальна баштанна культура, не тільки смачна, а й корисна. Позитивні властивості ягоди починаються з низького вмісту калорій.

Він менш поживний, ніж персик чорниця і будь-який інший солодкий фрукт. Тобто, через нього не набирається зайва вага. У кавуні мало цукру, зате є корисна фруктоза.

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Відомо, що онкологічні клітини з'являються через генетичні мутації. Цей згубний для здоров'я процес і зупиняє баштанна культура. Вчені проводили експеримент на мишах. Під час дослідження вони з'ясували, що ягода змінює мікрофлору кишечника і допомагає вилікувати діабет. Більш того, кавун містить амінокислоту цитрулін. Вона підвищує рівень оксиду азоту і розширює кровоносні судини. В результаті кавун добре впливає на серце людини.

Названа унікальна властивість кавуна - фото 343703

У спеку плід допоможе уникнути зневоднення, оскільки на 90% складається з солодкої рідини. Кавун сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень. Тому його рекомендують вживати атлетам. Виходить, що кавун – не тільки ліки, а й природна біологічна добавка, що зміцнює здоров'я.

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Джерело: torontovka
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