Названа унікальна властивість кавуна

Кавун – унікальна баштанна культура, не тільки смачна, а й корисна. Позитивні властивості ягоди починаються з низького вмісту калорій.

Він менш поживний, ніж персик чорниця і будь-який інший солодкий фрукт. Тобто, через нього не набирається зайва вага. У кавуні мало цукру, зате є корисна фруктоза.

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Відомо, що онкологічні клітини з'являються через генетичні мутації. Цей згубний для здоров'я процес і зупиняє баштанна культура. Вчені проводили експеримент на мишах. Під час дослідження вони з'ясували, що ягода змінює мікрофлору кишечника і допомагає вилікувати діабет. Більш того, кавун містить амінокислоту цитрулін. Вона підвищує рівень оксиду азоту і розширює кровоносні судини. В результаті кавун добре впливає на серце людини.

У спеку плід допоможе уникнути зневоднення, оскільки на 90% складається з солодкої рідини. Кавун сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень. Тому його рекомендують вживати атлетам. Виходить, що кавун – не тільки ліки, а й природна біологічна добавка, що зміцнює здоров'я.

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