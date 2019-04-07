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Скільки кави на день можна пити після 40 років

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Кава підвищує тиск і взагалі не дружить із судинною системою - фото 1
Кава підвищує тиск і взагалі не дружить із судинною системою / Google Plus

Відмовитися від кави для багатьох людей важче, ніж, наприклад, кинути курити. Однак, така на перший погляд нешкідлива звичка може згубно вплинути на ваше здоров'я: особливо після 40 років.

Кава не корисна тому що: зневоднює організм. Викликає активне вироблення шлункового соку, що призводить до печії, а в перспективі може забезпечити і гастрит, і виразку.

І ще: Як думки про каву впливають на нас

Кава підвищує тиск і взагалі не дружить із судинною системою і серцем. Але все це – тільки якщо переборщити з кількістю. Що значить переборщити? Можна, звичайно, вираховувати кофеїн в міліграмах, а можна сказати просто: переборщити – це пити більше двох чашок на день.

Кава корисна тому що: від неї краще працює мозок, а особливо ясніє пам'ять. Альцгеймер і Паркінсон рідше відвідують тих, хто п'є каву у помірній кількості. Завдяки каві знижується ризик діабету. Поліпшується робота печінки та нирок. Злоякісні пухлини – є такі дослідження – менше загрожують тим, хто п'є каву. А ще кава допоможе позбутися головних болів, додасть активності та покращить настрій.

Читайте також: Не лише для енергії: чому корисно пити каву вранці

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