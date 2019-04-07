Скільки кави на день можна пити після 40 років

Відмовитися від кави для багатьох людей важче, ніж, наприклад, кинути курити. Однак, така на перший погляд нешкідлива звичка може згубно вплинути на ваше здоров'я: особливо після 40 років.

Кава не корисна тому що: зневоднює організм. Викликає активне вироблення шлункового соку, що призводить до печії, а в перспективі може забезпечити і гастрит, і виразку.

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Кава підвищує тиск і взагалі не дружить із судинною системою і серцем. Але все це – тільки якщо переборщити з кількістю. Що значить переборщити? Можна, звичайно, вираховувати кофеїн в міліграмах, а можна сказати просто: переборщити – це пити більше двох чашок на день.

Кава корисна тому що: від неї краще працює мозок, а особливо ясніє пам'ять. Альцгеймер і Паркінсон рідше відвідують тих, хто п'є каву у помірній кількості. Завдяки каві знижується ризик діабету. Поліпшується робота печінки та нирок. Злоякісні пухлини – є такі дослідження – менше загрожують тим, хто п'є каву. А ще кава допоможе позбутися головних болів, додасть активності та покращить настрій.

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