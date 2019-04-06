Як думки про каву впливають на нас

Дослідження фахівців показало, що думки про каву стимулюють наш мозок. Як це працює і чи варто часто думати про каву, розповідаємо нижче.

Кофеїн стимулює центральну нервову систему, підсилює серцеву діяльність, прискорює пульс, викликає розширення кровоносних судин.

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Всім любителям кави відомий її підбадьорливий ефект. У новому дослідженні вчені вирішили вивчити не фізіологічний, а психологічний аспект напою.

У серії експериментів добровольцям пропонували подумати про каву, а також виконати прості завдання (наприклад, розповісти про свої плани або заповнити прогалини в тексті). Виявилося, що після думок про каву учасники дослідження починали оперувати більш конкретними і точними термінами, а сприйняття часу змінювалося: людина починала думати про більш короткі часові інтервали.

Однак такий ефект був не настільки виражений у учасників, які виросли в Азії, де не дуже сильна асоціація між кавою і пробудженням, бадьорістю і енергійністю.

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